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防疫大作戰大家來比「曬」　生科競賽培育未來能力

▲生活科技創作競賽是極具挑戰性、趣味性的競賽活動。（圖／新竹市政府提供）

▲生活科技創作競賽是極具挑戰性、趣味性的競賽活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市今年辦理兩場生活科技競賽，首場是國中生活科技創作競賽，因應疫情挑戰，特別讓學生自製電控裝置，模擬運送防疫物資的情境，完成「原物料運輸」、「物資包投射」的任務。接著是科技教育創意實作競賽，題目為「曬衣架」，如何將日常的家具增加價值，像自動升降、摺疊或加入快乾、殺菌、除蟎等多功能。市長林智堅表示，新竹市重視科技教育，任內打造的2座科技教育中心，串聯周邊種子學校，要給孩子足以面對未來的知識技能，為孩子打下堅實基礎。

新竹市長林智堅上任以來，已投入4000萬打造生活科技教育環境，先後設置培英及虎林2座科技教育中心，中心內設置3D列印、雷切機、CNC機台等專業設備，也逐年增設全市各校生科及資訊教室與設備。同時配合108課綱推動，在師資上積極增聘資訊及生活科技教師，保障學生學習品質。

在市府教育資源投注下，師生家長重新認識到生活科技的重要，尤其在今年報名隊伍及人次皆大幅突破以往，國中生活科技創作競賽於培英國中舉辦，11月24日圓滿落幕，共有16校20隊100位師生參加。科技教育創意實作競賽，共34隊176位學生參加，於本月15日在新竹市虎林國中舉辦決賽。

培英國中潘致惠校長說，在培訓生活科技創作競賽的過程中，學生們要懂得應用機構設計、工程與數學的原理，運用各式工具作出裝置挑戰任務。生活科技創作競賽是極具挑戰性、趣味性的競賽活動，也是培育未來能力和人才的重要歷程。

虎林國中謝大才校長表示，我們希望能透過競賽持續推廣新竹市的科技教育，讓學生在探索的學習體驗中，具備創意設計與動手實作的能力，成為生活的達人！ 生活科技比賽的題目，著重任務導向、生活情境、動手實作，完全符合108課綱的精神，鼓勵未來更多師生一起投入學習。

新竹市光武國中學生顏語潼說:「在練習的過程，最大的困難就是發射器的準度，一開始是射的太遠，調整之後能夠控制射程，卻面臨準度的問題。後來決定把重心放在精簡製作步驟，加快完成發射器，把時間留給後續的準度微調，果然得到了不錯的成果！」。國中生活科技創作競賽競賽創作競賽主題是「防疫大作戰」，競賽作品著重在「車輛」、「線控」、「搜集」及「發/投射」等機構的設計，參賽選手需利用科學、科技、工程與數學的原理，充分發揮創意與想像力來進行設計與製作。

獲得科技教育創意實作競賽國小組第一名的是清華大學附設實驗小學林冠岳、區家碩，這兩位同學表示，簡易、實用、好操作是我們曬衣架的設計理念，採用Micro:bit，搭配雨滴、濕度感測器判斷天氣、馬達、滑軌、遮雨罩自動防雨，並且透過繼電器啟動冷風扇、烘衣機與紫外線燈，賦予曬衣架遮雨、烘衣、殺菌等智慧功能。在參賽的期間，同學們還能學到團結合作的重要性，透過實作結合所學知能，激發創意，共作共學，運用科技解決生活問題。

教育處代理處長沈靜濤表示，為落實國民中學生活科技教育以及鼓勵教師與學生進行創意實作，透過生活科技競賽活動，他期望能培養學生對科技設計與製作的興趣，提高學生運用科技工具動手解決問題的創造力，並透過團隊合作來達到自發、互動、共好的108課綱目標。

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