快訊／新北元旦升旗典禮改線上直播　限量帆布袋取消發送

▲新北市往年舉辦元旦升旗典禮，近萬人共襄盛舉。（資料照／新北市民政局提供）

記者楊蕓／台北報導

全球欣冠肺炎疫情持續嚴峻，新北市長侯友宜28日上午表示，對於戶外活動的舉辦，只要無法百分百有效管控人潮、無法做到實聯制就將取消或延後辦理。新北市原規劃110年與29區公所同步舉辦元旦升旗典禮，經民政局評估，將縮小元旦升旗典禮規模，改由市府團隊內部於市府東側廣場舉辦簡單隆重升旗儀式，各區公所應於落實實聯制、控管人數、全程佩戴口罩、禁止飲食及量測體溫等防疫措施前提下，評估辦理。

民政局長柯慶忠表示，往年舉辦元旦升旗典禮，計有近萬市民一同參與國家慶典，今年因應疫情未歇，市府評估舉辦大型集會活動具人潮擁擠、近距離接觸不特定人士之特性，且不易保持社交距離，有較高感染與傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

柯慶忠說，經審慎評估，決定縮小規模改為市府團隊內部行程，並以線上直播方式與民互動；原定元旦當日發送的限量帆布袋也取消發送，日後改以其他方式辦理。

民政局表示，全球疫情仍不樂觀，新北防疫一向秉持超前部署、戒慎恐度態度全力防範，板橋主場因應疫情縮小規模，不邀請市民與會，現場亦不發放宣導品；各區元旦活動辦理細節請洽詢各區公所。

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