元旦連假南迴必塞！大武警規劃車道分流　嚴格取締酒駕超速

▲駕駛人至多良火車站景點走外側車道，直行車請走內側車道，車道分流管制。(圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大武警分局為因應2021年1月1日起至3日止的元旦連續假期，將有大量車潮湧入南迴公路，為疏解車流，於沿線重點路段及人潮聚集處規劃綿密警力執行定點及機動交通疏導。

大武分局指出，將於台9線草埔森永隧道高架橋、台9線與台9戊線交叉口、多良火車站景點、金崙大橋、台9線397.2公里及392.8公里處（大客車專用道管制點）、太麻里外環道南、北端交叉口、櫻木花道景點及沿線超商、加油站等人、車聚集易壅塞地點及路段，規劃綿密警力執行定點及機動交通疏導；駕駛人如途經前述路段，請遵守交通規則，配合現場交通管制人員引導，營造一個安全、順暢優質用路環境，享受美好的旅遊假期。

▲金崙大橋北端連續假期，禁止左轉及橋上停車駐足。

大武分局為確保交通順暢，同時針對轄區易壅塞路段實施以下交通管制措施：

1、 駕駛人至多良火車站景點旅遊請走外側車道，直行車請走內側車道，車道分流管制。

2、 金崙大橋北端連續假期，禁止左轉及橋上停車駐足。

3、 台9線松子澗（北上397.2K至395K及南下392.8K至395K）於元月1、3日公路總局第三區養護工程處大武工務段試辦「大客車專用車道」，北上線1日9時起至14時、南下線3日11時起至19時止，請小客車等駕駛人至該路段時，配合管制人員引導，行駛外側車道。

▲台9線松子澗路段試辦「大客車專用車道」。



大武分局在此呼籲民眾，南迴公路山區路段轉彎弧度大，請減速慢行，並切勿酒後開車及超速、疲勞駕駛、任意超車，將於易肇事地點加強執法及疏導，維護用路人行車安全。

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