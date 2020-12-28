侯友宜超前部署：新北若無法做到實名制　大型活動一律停辦

▲侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者黃巈禾／新北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，民眾憂心跨年活動造成群聚感染。對此，新北市長侯友宜28日表示，如果沒有辦法做到實名制，以及有效管控人潮，一律停辦或是延辦，讓防疫做到滴水不漏。

侯友宜表示，全球疫情目前非常嚴峻，不斷升高，加上台灣隔壁的鄰居，日本和韓國又發生英國變種病毒傳播快速，面對持續性不斷境外移入的個案，必須以戒慎恐懼、加強嚴格防範的態度，面對今年年末很多活動，所以中央除了嚴格落實境外管控以外，地方政府就必須在權責範圍裡面，嚴格落實境內更加提高防禦等級。

侯友宜指出，新北市政府面對年末很多大型的活動，必須全力以赴加強防疫，因此，新北市政府特別針對戶外集會，如果沒有辦法做到實名制，以及有效管控人潮，一律停辦或是延辦，讓防疫做到滴水不漏，新北市特別還是再說一次，對戶外集會、大型的活動，如果沒有辦法做到實名制或實聯制以及有效的管控人潮，一律停辦或延緩辦理，等疫情舒緩以後再行辦理，這樣各機關自行評估以後，在今天必須要立即有所回應。

侯友宜強調，新北市一定以憂患意識、戒慎恐懼，全力防範部署來面對全球疫情、面對英國變種病毒的侵入，必須提高等級、全力以赴，這也是應該要做的，所以新北市今天在各單位評估後，會來跟所有民眾宣布。