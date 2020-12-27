　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

元旦連假花蓮恐塞爆！新城警增編34崗哨應變　雪季勤務同時登場

▲元旦三天連假，新城分局編排34處交整崗哨，隨時應變。（圖／新城分局提供，下同）

元旦三天連假，新城分局編排34處交整崗哨，隨時應變。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元旦連續假期將屆，新城分局預估第一日花蓮將湧入車潮，為使元旦三天連假交通能夠順暢本分局在轄內重要路段、風景區、易壅塞路段編排34處交整崗哨，期能在遇有交通事故或堵塞情況時能立即排除，並隨時反映車流狀況。

在元旦假期間，為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳-崇德段），因此針對21公噸以上大貨車於110年1月1日5時至17時禁止雙向通行、1月2日7時至13時禁止雙向通行、1月3日12時至16時禁止雙向通行。

▲元旦三天連假，新城分局編排34處交整崗哨，隨時應變。（圖／新城分局提供，下同）

雪季勤務針對降雪熱點松雪樓、克難關、小風口等地編排交整勤務，維持交通秩序。

交通部公路總局也將實施和平、崇德地區大客車優先道，希望民眾可多搭乘大眾運輸工具，減少時間及避免有塞車的情形，有關於實施路段、時段如下：
一、台9線和平段外車道（克尼布東路至中仁隧道北端路口）：
1.1月1日5時至17時（南下）。
2.1月3日11時至16時（北上）。
二、台9線崇德段內側車道（太魯閣大橋至崇德管制站北上）：
1.1月3日11時至16時（北上）。

雪季勤務也將於1月1日起登場至3月1日止為期兩個月，針對降雪熱點松雪樓、克難關、小風口等地編排交整勤務，以維持交通秩序、另外雪季期間，依公路主管機關發布之交通管制資訊，除公務車、鏟雪車外，禁止各類車輛通行，剷雪完成後，得視雪況、路況開放加裝雪鏈車兩通行，惟各類機、慢車（含大型重機車）一律禁止進入管制路段。

新城分局呼籲，欲利用連續假期出遊民眾請勿酒後駕車、疲勞駕駛、超速等違規行為並注意前方人、車動態，以維行車安全。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
機車頻闖國道一次看！他遭輾斃成碎屍　男叼菸蛇行釀9車追撞
快訊／華航倫敦班機17:36降落！127人抵台集中檢疫
林志玲0偽裝回台南！美照曝光網嗨翻：求巧遇
台南騎士「神之鬼切」遭撞噴飛5米慘死　驚悚瞬間影片曝光
火燒2車面臨百萬賠償！拾荒婦月收僅3K　一把15元地瓜葉吃2
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

賴清德訪樟之細路　峨眉石峎古道嚐客家美食

元旦連假花蓮恐塞爆！新城警增編34崗哨應變　雪季勤務同時登場

文財殿文通慈善會連13年送暖　800戶弱勢家庭受惠

嘉義黃金烏魚子頒獎暨展售　鴻業農漁產、鑫溶獲冠軍

湯鍋拿來泡腳被自家人拍下PO網　春水堂急滅火：已懲處

蘭潭步道建置報案APP QR-CODE　GPS定位傳送報案人位置

阿里山高山茶冬季優良茶競賽　陳建全、林吉常獲特等獎

中埔鄉「星秀選拔賽」　金曲歌王施文彬任評審

減緩境外及境內污染　台南連續4天啟動空污應變作業

自己的石頭自己檢！　水道博物館舉辦沙坑尋寶清出數百顆大小石頭

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

17年來最冷跨年夜！台北氣溫打破2004年低溫紀錄

賴清德訪樟之細路　峨眉石峎古道嚐客家美食

元旦連假花蓮恐塞爆！新城警增編34崗哨應變　雪季勤務同時登場

文財殿文通慈善會連13年送暖　800戶弱勢家庭受惠

嘉義黃金烏魚子頒獎暨展售　鴻業農漁產、鑫溶獲冠軍

湯鍋拿來泡腳被自家人拍下PO網　春水堂急滅火：已懲處

蘭潭步道建置報案APP QR-CODE　GPS定位傳送報案人位置

阿里山高山茶冬季優良茶競賽　陳建全、林吉常獲特等獎

中埔鄉「星秀選拔賽」　金曲歌王施文彬任評審

減緩境外及境內污染　台南連續4天啟動空污應變作業

自己的石頭自己檢！　水道博物館舉辦沙坑尋寶清出數百顆大小石頭

買新房預算100萬「裝潢+家電」！網吐槽：不可能　內行曝省錢術

臉胖還有分類型？挑選適合的「瘦臉操運動」　輕鬆消除雙下巴

英國預言家：2021年「中國再爆新病毒」！台日韓組成聯盟經濟起飛

賴清德訪樟之細路　峨眉石峎古道嚐客家美食

培育廖任磊、宋家豪、陳聖平旅外　光明國中寫軟式 棒球傳奇

從小就是獅迷　洪晴分享最愛高志綱

耗資456億！花東鐵路雙軌電氣化2027年通車　交部研議國際標準軌距

「叭」！爛醉男不爽水泥車鳴喇叭示警　雙方下車街頭爆街鬥毆

快訊／華航倫敦班機17:36降落！127人抵台了　入境雙採集中檢疫

李愷諺轟生涯新高21分加持　賞璞園開季10連敗

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

地方熱門新聞

外籍移工「牙痛看診」　醫當場報警

長榮大學再傳3可疑男搭訕！校安中心：小心

南紡購物中心A2館試營運首日

高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

南投93歲超級阿嬤首次使用健保卡

吃完翻倒湯！女奧客嗆太貴　店家回應

湯鍋拿來泡腳被自家人拍下PO網　春水堂急滅火

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

屏東市萬年溪亂丟垃圾　縣環保局查到了

中埔鄉「星秀選拔賽」　施文彬任評審

熱血帥警幫女高中生尋回手機

水道博物館舉辦沙坑尋寶清出數百顆大小石頭

2021法鼓山限量春聯「平安自在」喜迎牛年

台中死亡火燒車男成焦屍　家屬哭癱

更多熱門

相關新聞

台南連續4天啟動空污應變作業

台南連續4天啟動空污應變作業

中國境外空污12月24日晚間起罩台灣西部縣市，台南市環保局自24日至27日啟動多項空污應變作業，要求21處工業區提升空污防制設備效率，87處營建工地提高灑水頻率。又到26家大型工廠、7處營建工地稽查、大型柴油車路檢及目視稽查119輛等，稽查結果1處工地有缺失，4輛大型柴油車有污染，都已依法裁處。

低溫暴跌12°C　跨年最冷剩5度

低溫暴跌12°C　跨年最冷剩5度

17年來最冷！跨年夜台北氣溫出爐

17年來最冷！跨年夜台北氣溫出爐

明恐討論是否「封城」！南韓新冠再增1132人確診

明恐討論是否「封城」！南韓新冠再增1132人確診

元旦起實名制口罩降價每片4元　基本工資調到24K

元旦起實名制口罩降價每片4元　基本工資調到24K

關鍵字：

元旦連假車潮新城岡哨應變雪季勤務

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

陳建州深夜連續道歉4次！

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

扯爆！春水堂驚見「湯鍋變泡腳桶」

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

西門妹舉牌徵乾爹　加LINE實測

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面