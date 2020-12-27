元旦連假花蓮恐塞爆！新城警增編34崗哨應變　雪季勤務同時登場

▲元旦三天連假，新城分局編排34處交整崗哨，隨時應變。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元旦連續假期將屆，新城分局預估第一日花蓮將湧入車潮，為使元旦三天連假交通能夠順暢本分局在轄內重要路段、風景區、易壅塞路段編排34處交整崗哨，期能在遇有交通事故或堵塞情況時能立即排除，並隨時反映車流狀況。

在元旦假期間，為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳-崇德段），因此針對21公噸以上大貨車於110年1月1日5時至17時禁止雙向通行、1月2日7時至13時禁止雙向通行、1月3日12時至16時禁止雙向通行。

▲雪季勤務針對降雪熱點松雪樓、克難關、小風口等地編排交整勤務，維持交通秩序。

交通部公路總局也將實施和平、崇德地區大客車優先道，希望民眾可多搭乘大眾運輸工具，減少時間及避免有塞車的情形，有關於實施路段、時段如下：

一、台9線和平段外車道（克尼布東路至中仁隧道北端路口）：

1.1月1日5時至17時（南下）。

2.1月3日11時至16時（北上）。

二、台9線崇德段內側車道（太魯閣大橋至崇德管制站北上）：

1.1月3日11時至16時（北上）。

雪季勤務也將於1月1日起登場至3月1日止為期兩個月，針對降雪熱點松雪樓、克難關、小風口等地編排交整勤務，以維持交通秩序、另外雪季期間，依公路主管機關發布之交通管制資訊，除公務車、鏟雪車外，禁止各類車輛通行，剷雪完成後，得視雪況、路況開放加裝雪鏈車兩通行，惟各類機、慢車（含大型重機車）一律禁止進入管制路段。

新城分局呼籲，欲利用連續假期出遊民眾請勿酒後駕車、疲勞駕駛、超速等違規行為並注意前方人、車動態，以維行車安全。

►我沒有遲到，是時間遲到了！