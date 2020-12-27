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萊豬進口倒數４天　侯友宜再喊話：剩沒幾天了拜託中央趕快標示吧

▲▼侯友宜出席市政會議。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／台北報導

明年元旦起將開放含萊克多巴胺豬肉進口，新北市長侯友宜27日受訪時再次向中央政府喊話，剩下沒有幾天，「拜託大家，也拜託中央政府啦，拜託中央政府趕快趕快標示萊或不萊。」

立法院24日處理攸關萊豬的9項行政命令表決，民進黨立委余天被抓包在投票期間「打麻將手遊」，侯友宜27日受訪時被問到對此事的看法，先是笑說「這樣子啊！很抱歉，我一直沒有對這一個新聞很注意…」接著強調，守護國人的食品安全，才是立法院最重要的職責。

侯友宜表示，豬肉是國人的主食，萊豬進口將對民眾的生活習慣、健康有滿大的衝擊，因此重要的是要有作為，接著再次向中央喊話，「我還是一句話，趕快標示萊或不萊吧！因為剩下沒有幾天，拜託大家，也拜託中央政府啦！拜託中央政府趕快趕快標示萊或不萊。」

▼媒體人羅友志踢爆余天在表決萊豬進口9項行政命令時玩手遊麻將。（圖／翻攝自YouTube／羅友志）

▲▼羅友志踢爆余天在表決萊豬進口9項行政命令時玩手遊麻將。（圖／翻攝自YouTube／羅友志）

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萊豬新北市侯友宜余天

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