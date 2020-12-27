北市3970人丟飯碗！101家企業大量解僱員工　批發零售業佔最高





▲北市勞動局統計，截至2020年11月，收到101家企業提報申請大解僱。（示意圖／123rf）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，也讓許多行業受到影響。台北市勞動局統計，截至2020年11月止，已收到101家企業通報申請大量解僱，件數創9年來之最，計畫解僱人數達3970人，其中最多是批發零售業，其次為住宿餐飲業，最有名的企業包括遠東航空、文華東方酒店等。

北市勞動局27日指出，2012年通報大量解僱的企業有85家、遭解僱勞工3635人；2013年55家、2136人；2014年81家、3031人；2015年90家、4810人；2016年98家、達5809人；2017年90家、4094人；2018年78家、3742人；2019年87家、3059人，今年則達101家、3970人。

勞動局表示，今年通報大量解僱的行業中，最多的是批發零售業27家、計畫解雇1089人；第二多為住宿及餐飲業26家，計畫解僱576人；第三多是資訊及通訊傳播業18家、458人。

勞動局說明，其中最知名的企業為「遠東航空股份有限公司」，於3月5日通報，僱用人數是528人，5月4日資遣528人；「開泰豐股份有限公司（文華東方酒店）」 5月27日通報，僱用人數535人，6月27日資遣205人，6月30日再資遣2人，總計207人。

「60天前必須通報大量解僱，否則將罰10萬至50萬元！」陳信瑜呼籲，資遣人數超過10人以上者，即有可能產生大量解僱的疑慮，按照《大量解僱勞工保護法》第4條規定，企業應於提出「大量解僱計畫書」的10日內進行勞資協商，協商後所擬定的協議書，將會對個別勞工發生效力；若事業單位有協助勞工轉業需求，也可向勞動局要求提供就業服務與職業訓練相關諮詢。

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