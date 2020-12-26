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柯文哲6周年／東、西門戶計畫接力　柯P翻轉台北軸線

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後力推「軸線翻轉」，首先便推出西區門戶計畫，拆除忠孝橋、調整忠孝西路路型、建置北門廣場，以北門為中心改造老城區，是柯文哲首個任期的重要政績。緊接著柯市府推動東區門戶計畫，隨著北流、瓶蓋工廠陸續完工，加上南港車站三鐵共構優勢，未來將扮演台北再生的重要一環。

上任至今滿6周年的柯文哲，在25日的記者會上細數過去政績，指西區門戶計畫、東區門戶計畫、無圍牆博物館5+3計畫，這些都不是紙上談兵，「是我們一個個去完成掉」，北門、北流、北藝，未來都會是台北的地標，證明了柯文哲的團隊、是一個勇於任事、正直誠信的團隊，「這樣正直誠信的文化，就是未來的台北、也是台北的未來」。

柯文哲施政重要起點　西區門戶計畫重塑老城區

「西區門戶計畫」以重塑北門意象為起點，拆除忠孝橋、重整忠孝西路路型後，讓重見天日的北門搖身一變為寬廣的「北門廣場」，搭配移置房舍、完成土地徵收規劃出的「交8廣場」，在高樓林立的台北車站創造出廊帶，翻轉外界對於台北車站周邊的工區印象。

隨之而來的2.0版計畫，市府規畫出4大類別，包含智慧化建設、公共環境整備、文化資產活用及土地開發建設等，共計17項子計畫持續推動中，持續建構友善的人本環境、逐步落實城市博物館概念，同時也藉由大型開發案推動，來帶動舊城區的商業氛圍及增加產業多元性。

▲▼北門,承恩門,西區門戶計畫,北門廣場。（圖／記者姜國輝攝）

▲北門是西區門戶計畫重點，更是柯文哲施政的起點。（圖／記者姜國輝攝）

藝文、科研、交通優勢　「東區門戶」扮演台北再生關鍵

柯文哲第二任由「東區門戶計畫」接續，以8大構想為主軸，包括強化交通轉運樞紐、國家生技產業廊帶、流行音樂及文創產業、軟體及會展產業、整體跨區重劃及都市更新、公共住宅社區、公共環境與南港全區通盤檢討等面向，相關策略基地分布在南港區東西寬約4公里範圍內。

在高鐵站通車後，南港站成為繼台北車站之後，第2個結合捷運、鐵路、高鐵的「三鐵共構」轉運樞紐，讓南港地區躍升成北市的「新門戶」，是往返新北、基隆以及東部地區的重要場站，極具交通發展價值，更是區域開發的重要基礎。

在台北流行音樂中心一期工程完工後，連同鄰近的瓶蓋工廠，南港成為台北新的文化、藝術集散地。未來北市府將全力打造文化產業群落，提供青年創業基地，並籌備以設計、藝術、文化創作及跨域交流為主要元素的創業聚落。

此外，由於台灣最高學術研究機構中央研究院就座落在南港，市府也配合中研院推動「國家生技研究園區」開發案，規劃將附近的內湖科技園區、南港軟體園區做連結，創造聚落效益，串連中研院的基礎研究、國家生技研究園區的研發能量，放大生技產業鏈的價值。

▲▼柯文哲上任6年6大政績。（圖／記者許立昕整理製表）

▲柯文哲上任6年6大政績。（圖／記者許立昕整理製表）

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