柯文哲6周年／「幼托新政」讓年輕人敢婚敢生　公托月領2500元補助

政治中心／台北報導

台北市長柯文哲上任滿6周年，第二任期推動「幼托新政」，要讓年輕人「敢結婚生子」，除了增加托嬰機構、幼兒園之外，還有生育補貼；另外面對高齡化社會危機，北市府持續增加日照中心等服務，希望讓青年與長者的生活品質更完善。

柯文哲表示，讓年輕人敢結婚生子是「國家戰略」，在接下來的2年任期內，托嬰機構會從現在的75處增加到114處，公共化幼稚園比例從現在58%繼續增加到到70%，非營利幼兒園數量繼續維持全國第一。

▲柯文哲推「幼托新政」讓年輕人敢婚敢生。（示意圖／123RF）



去年9月上路的「助你好孕 2-3歲補助方案」，2至3歲兒童就托於公共托嬰中心，每月可領取2500元津貼，準公共化可以領4000元補助，非準公共化保姆托嬰中心3000元，親屬保姆可以領2000元，私立幼兒園2歲幼兒每學期可以領取13660元學費補助。

另外，對於長者照護方面，北市府持續增加日照中心和加強住宿型長照機構的品質，繼續推廣居家醫療、居家藥師、居家復健、居家護理到居家安寧服務，都是希望讓長者快樂且有尊嚴享受老年時光。

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）



▼柯文哲上任6年6大政績。（圖／記者許立昕整理製表）

