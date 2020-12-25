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「社會住宅租金會重新算一遍」　柯文哲：我的態度是絕不債留子孫

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

對於明倫社宅3房型租家要價4萬所引的爭議，台北市長柯文哲25日表示，「執政是種良心事業，我態度是絕不債留子孫」，租金最近會重算一遍，房屋稅、地價稅要包括多少錢、不包括多少錢，都會列出來，跟社會再說明一遍。

台北市政府25日舉辦柯文哲市長執政6周年記者會，會中透過影片細數柯市府6年政績，從公宅興建、老舊市場的改建，到北流、北藝、大巨蛋等，以及因疫情而生、備受好評的的放疫旅館政策等，全都濃縮在精華影片中。

針對討論熱烈的明倫社宅，柯文哲說，市府很認真蓋，「批評我們的人，請問他蓋了幾戶？」通常走在最前面的人會先遇到問題，明倫社宅有很多討論，但3房只占4％，還有90％是1房、2房，這都沒人批評，且3房型的中籤率不到50％，不管怎麼說，價格還是比周邊市價低很多。

至於外界熱議的租金問題，柯文哲說，房屋稅、地價稅要不要算成本，這可以討論，因為房屋稅、地價稅是地方稅，但若宣布公宅房屋稅、地價稅不算，「以後市府就少掉這筆收入」。

柯文哲說，這就像去年的印花稅 ，有天行政院長蘇貞昌突然說取消印花稅，「我說可以啊，但北市一年少掉50億，這錢怎麼處理？他說明年補助給我，我說後年、大後年？我任期還有3年」，最後印花稅一事便不了了之。

柯文哲表示，國家的錢就這麼多，「若公宅房屋稅、地價稅不計算，可以，但是要講清楚，以後的市長、北市府這筆收入就沒有了，不只北市，全台灣市府就沒這筆收入」。

「執政是種良心事業，我態度是絕不債留子孫。」柯文哲說，租金最近會重算一遍，房屋稅、地價稅要包括多少錢、不包括多少錢，都會列出來，跟社會再說明一遍。蓋500戶跟蓋5萬戶不一樣，蓋500戶政府可以用公共預算補貼，但蓋5萬戶要看禁不禁得起這種補貼，所以政治還是要務實、要永續經營、要有良心。

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柯文哲柯P台北市明倫社宅

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