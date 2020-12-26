柯文哲6周年／BOT案從無到有　北市打造出全台最大新創育成中心

政治中心／台北報導

台北市30年屋齡以上住宅戶數超過72萬戶，占總戶數的68.5％，有鑑於此，市長柯文哲任職6年期間，從無到有積極推動「公辦都更」，其中甚至解決逾20年土地產權問題；另外，柯文哲也全力發展BOT案，招商金額已連3年提升，從掛零到913億元，任內從規劃簽約到完工的第一件BOT案，建造出全台最大新創育成中心「T-hub內科創新育成中心」。

▲T-Hub內科創新育成基地。（資料照／北市產發局提供）

T-hub內科創新育成中心屬於「台北市內湖科技園區產業支援設施BOT開發案」，是柯文哲上任後第1個BOT案。自2017年簽約後，僅花了7個月動工、3年多就完工，並於2020年8月起試營運，展現北市府與民間企業攜手合作的超高效率。

「創新是台灣唯一的出路，台灣經濟要提升，就必須鼓勵創新創業。」柯文哲認為，台灣沒有天然資源，知識經濟還是全力發展方向，因此他全力推動T-hub內科創新育成中心，這也成為他上任後第1個完成的BOT案，對將來整個內湖地區產業有很大的影響。

柯文哲指出，在他上任前，台北市BOT案掛零，但到了第3年，招商金額達299億，第4年591億元、到了第5年，也就是去年達到913億元，佔了全國招商總額一半以上。台北市連續3年蟬聯成為招商王，證明建立正直誠信的政治文化，也可以做好經濟發展。

另外，從2017年的4月起至今，北市已累計16個公辦都更案，包括「華榮市場公辦都更案」、「捷運科技大樓瑞安段公辦都更案」、「南港轉運站東側商業區公辦都更案」、「南機場公辦都更案」、「台北郵局公辦都更案」等。

柯文哲坦言，「公辦都更」是從無到有，是咬緊牙關推動下去的。他特別舉日前剛上樑的「捷運科技大樓瑞安段公辦都更案」為例，說明這一塊土地荒廢超過20年，在他任內解決了複雜的產權問題、招商簽約，以及興建，這是政府及企業間共同推動都市發展的合作典範。

他強調，台北市的公辦都更案量，目前還是全國第一，努力做下去，只要假以時日，民眾一定會發現，台北的市容在不知不覺間，已經變美麗了。

▼柯文哲上任6年6大政績。（圖／記者許立昕整理製表，點圖可放大）

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