▲北市「酷課雲」奪亞IDC亞太智慧城市大獎 。（圖／台北市教育局提供）



政治中心／台北報導

台北市長柯文哲任內致力推動「智慧城市」，開拓數位學習發展，教育局力推「台北酷課雲」線上課程，硬體上打造快速網路學習環境，結合智慧型觸控螢幕互動，進而實現網路人權，打造E化的校園教育，目前有5個縣市也加入「智慧教學」的行列。而這項線上教學教育平台，在今年新冠肺炎疫情襲來之際，更是發揮出它的優勢。

柯文哲表示，過去2年北市府在全台北236所學校，安裝光纖網路、實現free wifi的學習環境，並加強硬體設備如 internet port、85吋觸控螢幕、投影機、iPad，讓「台北酷課雲」計畫讓學習不再時間與空間受限，彌平數位落差。

「台北酷課雲」從106學年度起，開設「高中跨校多元選修課程」，除各校校本特色課程外，因應108課綱需求，也邀請大學教授為高中生開設線上課程，讓學生提早接觸大學教育薰陶，截至108學年度，高中跨校網路選修參與學生數已達1384人次。

2020年受到疫情影響，透過「台北酷課雲」，學生在家被隔離也能線上上課，其他縣市也一起加入「智慧教學」的行列，日前陸續與北市府簽署合作備忘錄，包括基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府、屏東縣政府及花蓮縣政府。北市教育局期盼各縣市師生都能一起加入，開設在地特色課程，讓學生能透過網路上課，認識台灣各地特色及文化。

由於「台北酷課雲」的課程受到不少師生好評，在今年5月奪下有亞太智慧城市奧斯卡之稱的「IDC SCAPA亞太區智慧城市大獎」，這也是全方位智慧教育連續兩年奪下IDC亞太區智慧城市大獎。

教育局表示，「台北酷課網路學校」是實踐「教育機會平等」理念及打造共享的雲端學習環境，自2017年9月起，開辦「酷課網路學校」，導入新一代酷課OnO（Online and Offline）互動學習平台，顛覆過去傳統講授式教學方式，打破時間空間限制，學生只要透過網路瀏覽器即可參與線上雙向互動直播課程，不需安裝任何軟體，就如同在實體教室上課一樣，以提供跨校、跨縣市共享師資，解決學校開課不足及偏鄉學校師資不足的瓶頸。

▼柯文哲上任6年6大政績。（圖／記者許立昕整理製表）



▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些...

► 柯文哲6周年／東、西門戶計畫接力 柯P翻轉台北軸線

► 柯文哲6周年／五大市場改建齊發 2年後迎接台北新面貌

►柯文哲6周年／BOT案從無到有 北市打造出全台最大新創育成中心

相關新聞...

► 柯文哲6周年／「幼托新政」讓年輕人敢婚敢生 公托月領2500元補助

► 柯文哲6周年／社會住宅要蓋42處 每年維持1萬戶施工

► 柯文哲6周年／打造快速網路學習環境 5縣市加入「台北酷課雲」行列

►振興一下我們的美麗