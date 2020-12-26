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柯文哲「6年打底」全記錄　誓言讓大家看見台北巨大改變

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任滿6周年，以「這6年來我想說的話」為題講述政績，以「市民要求高，就更努力就好」回應民調低迷，他說，北市的實務成績、客觀指標還是遙遙領先，而且領先幅度繼續擴大，北市實際成績還是Top、最好的，這才最重要，未來2年還是會兢兢業業認真工作，讓大家看到台北市的巨大改變。

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

實務成績領先　柯文哲：讓大家看到北市改變

市府為迎接6周年，特別拍攝2支影片宣揚政績，內容包括市場改建、北流、社宅以及未完工的北藝、環狀線等，聚焦在這些重大建設的陸續完工，將是北市未來的巨大改變。

被問到最驕傲的政績為何？柯文哲說，市政每天都很困難，「遇到問題就一個個克服」，拆忠孝橋很難，拆是6天、兵棋推演是6個月；拆環南市場，有本事跟1600個攤販去溝通協調看看；蓋社宅更是被灑冥紙，「沒有大困難、小困難，只是有的需要用比較多時間克服，就這樣而已」。

建立誠信文化　北市招商從0暴增到913億

柯文哲表示，創新是台灣唯一的出路，台灣經濟要提升，就必須鼓勵創新創業。因為畢竟台北沒有天然資源，知識經濟還是全力發展方向；全力推動T-hub內科創新育成中心，這也是任內從規劃簽約到完工第一件BOT案，它是全台最大新創育成中心，這麼大的基地，從簽約到興建完工總共只花了39個月，這是台北市政府展現效率的案例，對將來整個內湖地區產業有很大的影響。

柯文哲強調，政治的核心是執行力，「過去的政府，講太多、做太少」。其實不管是BOT、公辦都更、社會住宅興建、市場改建，最難的不是編預算，而是「建立信任」。柯說，自己上任前2年，台北市BOT掛零，但是到了第3年招商金額是299億、第4年年591億、到了第5年，也就是去年，達到913億元，佔了全國招商總額一半以上，「台北市連續3年蟬聯成為招商王，這證明什麼？那就是建立正直誠信的政治文化，也可以做好經濟發展」。

「『公辦都更』從無到有，我們咬緊牙關推動下去。」柯文哲說，日前「捷運科技大樓站瑞安段公辦都更」上樑了，這一塊荒廢了超過20年的土地，在他任內解決了複雜的產權問題、招商簽約，以及興建，這是政府及企業間共同推動都市發展的合作典範。台北市的公辦都更案量，目前還是全國第一，努力做下去，只要假以時日，大家一定會發現，台北的市容在不知不覺間，已經變美麗了。

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

萬戶社宅齊開工　社宅結合幼托、長照擺脫「鄰避」

柯文哲說，為了落實居住正義，增進公共利益。其實不厭其煩協調居民，也很努力施工。在任內興建與規劃中的社會住宅基地總共有42處、13209戶開工，在1679億的社宅興建成本中，中央補助只佔了不到1%，不過還是堅守財政紀律，讓社宅逐步在各個社區生根，從過去鄰避設施，現在變成市民的好鄰居，還是朝著務實的精神，朝著居住正義的方向前進。

「這幾年，台北市致力智慧教育發展。」柯文哲表示，過去2年，市府在全台北236所學校，校校有光纖網路、班班有free wifi、 internet port、85吋觸控螢幕，「台北酷課雲」計畫讓學習不再時間與空間受限，彌平數位落差，真正目的是建立網路人權，「因為我相信，教育是窮人翻身的最後機會，政府必須做好網路人權，因為這具有翻轉社會的功能」。

第一果菜市場、魚市場、環南市場、成功市場、南門市場、北投市場，一個一個改建；北流、北藝、大巨蛋，過去被延宕的、停滯的計畫，逐一解決掉。柯文哲說，「把所有小問題解決，就不會有大問題」，這6年來，認真工作，克服所有難關，讓台北朝向宜居永續城市邁進、希望與世界潮流接軌。

花6年「打底」　柯文哲預告北市未來2年「很不一樣」

「如今基礎已經打下，未來2年，台北市一定可看到巨大的改變，表現出魄力與執行力。」柯文哲指出，目前捷運環狀線一期已完工，萬大線、信義東延線施工中，環狀線的南北環，預計明年中開工，也希望東環線可以在任內開工。ＴＯＤ計畫是未來15年最重要的計畫，未來的捷運路網，讓市民朋友能更順暢的在這座城市移動。

此外，柯文哲也提到，讓年輕人敢結婚生子是國家戰略，在未來2年，托嬰機構會從現在的75處增加到114處，公共化幼稚園比例從現在58%繼續增加到到70%，非營利幼兒園數量繼續維持全國第一。對於長者，也會增加日照中心和加強住宿型長照機構的品質，繼續推廣居家醫療、居家藥師、居家復健、居家護理到居家安寧服務，讓長者快樂且有尊嚴享受老年時光。

從上任開始至今，柯文哲陸續展開西區門戶計畫、東區門戶計畫、無圍牆博物館5+3計畫，「這些都不是紙上談兵，是一個個去完成掉」，北門、北流、北藝，未來都會是台北的地標，證明了柯文哲的團隊、是一個勇於任事的團隊、是一個正直誠信的團隊，希望這樣正直誠信的文化就是未來的台北、也是台北的未來。

 

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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