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柯文哲6周年／五大市場改建齊發　2年後迎接台北新面貌

▲柯文哲出席環南市場開幕活動 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席環南市場開幕活動 。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2014年上任後開始大刀闊斧進行市場改建工作，至今任滿6周年，成果豐碩，第一果菜、魚市場、環南市場、成功市場、南門市場的改建陸續開始進行或是階段性完工，獲得市民不少正面肯定。

「如果只有30分鐘要認識一座城市，就去看它的市場，因為市場是城市生活的縮影、是我們的日常。」台北市許多老舊的公有市場，原始設計早已不符合現代化需求，導致環境髒亂、衛生安全堪慮，因此柯文哲上任後，便將市場改建列為重點施政目標，積極推動市場改建，讓市場更現代化、衛生乾淨。

柯文哲過去曾表示，傳統市場改建短期難見成果，從來就不是政治人物的優先選項，但市場是城市的縮影、人民生活的代表，改建絕對勢在必行，「所以每次都對市場自治會及攤商說，如果沒有趁我這個『瘋瘋的』市長在任時，趕快進行改建，下一次的機會不知道要等到什麼時候」。

在五大市場改建陸續開工後，柯文哲形容「基礎已經打下」，在6周年記者會上向所有市民宣示，未來2年，台北市一定可看到巨大的改變，表現出魄力與執行力。

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲任內將有5大市場改建工程。（圖／記者林敬旻攝）

第一果菜、魚市場目前已開始動工，預計2028年4月完工。屆時建物將是結合果菜、魚貨批發以及用餐、綠化景觀的環保建築，B1為停車場及廢棄物回收區、B1至6樓為果菜批發市場、1至4樓為拍賣場、零批場、辦公室、物流中心、參觀步道、觀光休憩空間及餐廳及冷藏庫、5、6樓為停車場；魚市場則是B1至8樓，1樓為拍賣場及理貨場。

開工早的環南市場，今年3月完成第一期工程（含前置作業及攤商裝修工程），目前恢復部分營運，已有攤商進駐。4月至2023年2月進行第二期工程施工，預計將完成攤商裝修及中繼市場恢復停車場工程。相關改建工作不只針對環南市場本身，還兼顧附近地區環境改造需求，提供符合其需求的現代化經營環境，提升市場機能及營運品質。

本身為臨時攤棚的成功市場，等待多年終於盼到改建工程，未來完工後將是一座半地下化的市場，上方作廣場供民眾使用，確保兩側未來住宅區改建權益。第一期工程期程為2019年6月至2021年1月，屆時將進行攤商中繼市場裝修及搬遷，預計在2023年2月申請並取得使用執照，4月開幕正式營運。

過去為海砂屋的南門市場，建物本身的強度就不足，亟待拆除改建。經北市府協調後，先將攤商遷往中繼市場安置，接著在2020年6月至2023年1月施作主體工程，預計2023年1月取得使照，4月便可開放攤商遷回營運。未來配合萬大線完工，鄰近中正紀念堂站的南門市場，將是淡水信義線、新店松山線及萬大線的交會點，未來發展大有可為。

超過30年歷史的北投市場，歷經多次修繕，仍有鋼筋外露、屋頂漏水等疑慮，因此北市府斥資5億元整修，預計將把400間攤商遷往鄰近的球場中繼安置，預計最快2023年攤販遷回、新市場開幕。

▼柯文哲上任6年6大政績。（圖／記者許立昕整理製表，點圖可放大）

▲▼柯文哲上任6年6大政績。（圖／記者許立昕整理製表）

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