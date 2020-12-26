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柯文哲6周年／社會住宅要蓋42處　每年維持1萬戶施工

▲台北市明倫社宅外觀。（資料照／記者呂佳賢攝）

▲台北市明倫社宅外觀。（資料照／記者呂佳賢攝）

政治中心／台北報導

北市明倫社宅招租後，租金爭議喧騰一時，不過台北市長柯文哲澄清本意是要藉由各種房型、多元族群入住，達到「去歧視、去標籤」效果。其實，柯文哲自2014年上任以來，興建與規劃中的社宅基地總共有42處、1萬3209戶開工，其中除明倫社宅外，還包括南港東明社宅、萬華青年社宅、北投新奇岩社宅、文山木柵社宅、內湖瑞光社宅、六張犁社宅等等。

「社會住宅是解決居住正義很重要的項目。」柯文哲表示，為了落實居住正義，增進公共利益，北市府是很務實地面對興建社宅遇到的種種困難，包括社區協調、開工能量、財務平衡、後續管理等，並針對可能出現的問題預前示警。

因此柯文哲除帶領市府團隊不厭其煩協調居民，努力施工外，也數次槓上中央。他指出，在他任內興建與規劃中的社會住宅基地共42處、1萬3209戶開工，但在1679億的社宅興建成本中（不計稅賦、土地），中央補助卻只佔了不到1％。

「不過我們還是堅守財政紀律，讓社宅逐步在各個社區生根，從過去的鄰避設施，現在變成市民的好鄰居，我們還是朝著務實的精神，朝著居住正義的方向前進。」柯文哲如此表示。目前已招租的社宅除了明倫社宅之外，還有之前的東明社宅、健康社宅、大龍峒社宅等。  

柯文哲曾抱怨，居住正義是個全國性的議題，根據《住宅法》規定，內政部早該在2019年1月11日訂出社會住宅的租金計算公式，讓各縣市政府有個遵循的標準，但很可惜，現在已經是2020年12月7日了，內政部依舊沒有答案。

他也強調，台北市會維持社宅每年1萬戶施工，同時繼續檢討、滾動修正，落實扶助弱勢、財政平衡、盡力滿足人民期待。

▼柯文哲上任6年6大政績。（圖／記者許立昕整理製表，點圖可放大）

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