不贊成跨年停辦　柯文哲：不希望疫情影響升斗小民的生活

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣0確診紀錄遭打破，跨年、元旦連假緊接著到來，中央、各地方政府無不謹慎以對。北市府24日公布跨管制措施，將採實名制並設管制點嚴格把關；針對外界認為跨年應停辦，柯文哲說，跨年不要辦那餐廳要不要關？我們不希望因為疫情影響台灣經濟，「特別是升斗小民的生活，這很重要」。

針對跨年防疫問題，柯文哲25日出席上任6周年記者會表示，「新常態」是很重要的概念，他反對超前部署，應該叫適當部署，台灣在疫情下經濟發展還可以，而做為醫學專家，跨年問題不是在廣場，真正問題是旁邊的商圈、夜市，「口罩拿下來就吃食物，這才是問題」。

柯文哲直言，雖然網路上很多人認為跨年不要辦，但他不贊成，「跨年不要辦，那我問你，餐廳要不要關？特別是現在尾牙都在辦，做為一個醫學專家、做為一個執政者，每天都提心吊膽在監看，會按照中央公布的疫情報告做政治判斷」。

「疫情升高我們防治措施就升高，若沒那麼嚴重就緩一點。」柯文哲表示，不希望因為疫情影響台灣經濟，特別是升斗小民的生活，這很重要，我們會以醫學上的知識，非常認真、迅速調整政策，有任何改變都會跟大家講，原則上按照要辦的方向去辦，但我們隨時會調整措施。

一旁的副市長蔡炳坤也說，昨天出席行政院會有報告跨年問題，北市府做法是按照衛福部定的5項規範，一一落實，會做到最嚴謹的態度，「我說明完後，蘇院長、陳部長應該是肯定的，當然各縣市環境不一樣，有自己的做法，但我們是完全依照中央的5大規範落實來執行」。