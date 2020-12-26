爆罷免王浩宇案遭「陳菊查水表」　羅智強：民進黨明著搞雙標

▲羅智強26日在臉書踢爆「罷王」遭監察院查水表。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免投票2021年1月16日將登場，然而國民黨革實院長羅智強26日上午表示，「罷王」收到監察院「來函關切」，直批蔡政府已經把台灣搞成「查水表共和國」了。

「陳菊，又來查水表了，這次查罷王總部的水表。」羅智強在臉書表示，「罷王」收到監察院的「來函關切」，總統蔡英文的政府已經把台灣搞成「查水表共和國」了，順我者昌，逆我者查。

羅智強批評，監察院查他306元政治獻金，不查立委陳明文300萬高鐵現金；查醫師蘇偉碩的毒豬言論，不查蔡英文的毒牛標語；查罷免王浩宇的募款，不查罷免前高雄市長韓國瑜的募款。

羅智強指出，王浩宇還發文恫嚇，說罷王總部違反《政治獻金法》，不但募到的450萬元要沒收，還要再罰900萬元，總計1350萬元。他斥責，現在的民進黨，已是明著搞雙標式的查水表，而目的簡單又清楚，就是要恫嚇其他想要發動罷免的人。

他說：「罷免需要經費，但如果是罷免民進黨想罷免的人，你可以去募款；但如果是罷免民進黨不想你去罷免的人，敢募款就查你水表，大家知道，罷免有多難了吧。」

羅智強認為，就像「罷王」發起人唐平榮、總部發言人邱仁德，他們對面站著的是一個掌握媒體資源、國家資源、全面東廠化的準獨裁政府，但他們仍堅定的推動罷王。

羅智強強調，「我們一起向他們致敬」，也要告訴監察院長陳菊、告訴民進黨，「你東廠，我不怕，1月16日，罷免王浩宇」。

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