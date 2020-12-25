罷王發起人被討人情！親吐「爸住院沒來看過」：收割別人的幫忙

▲桃園市議員王浩宇。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「罷免王浩宇粉專」6月30日於中壢區中原路上成立罷王總部，發起人唐平榮強調，罷王不分顏色、只問是非，當他看見議員王浩宇以造謠抹黑或公審網友的方式批鬥，唯一解就是挺身而出、罷免王浩宇。然而，唐平榮卻因此一直被王浩宇以「幫助過父親」為由討人情；對此，他嚴正表示，他想幫助的全中壢人而非父親，王浩宇現在的行為也只是「收割其他人的幫忙」而已。

王浩宇稍早在臉書上發文表示，「你爸爸被鄰居毆打時，是誰幫你跟警方溝通？ 是誰一而再、再而三的要求警方，務必一定要保護您父親的安全。」王浩宇稱自己在「我是中壢人」宣傳，才讓社會重視唐平榮父親一事，結果最後卻被唐平榮發起罷免，實在令人傻眼。

那年，你爸爸被鄰居毆打時，是誰幫你跟警方溝通？... 由王浩宇發佈於 2020年12月24日 星期四

對此，唐平榮在臉書上發文回擊，「一直在討人情，到底煩不煩啊！」關於父親6年前所發生的意外，自從他出面罷免王浩宇後，就不斷被討人情，「講得好像對我爸和我恩重如山一般，對此我也都一直跟你說感謝」，結果這件事竟成了王浩宇「打擊罷王的藉口」，他真的受夠了。

唐平榮透露，王浩宇不斷將自己塑造成細心的人，但是他爸住院時，對方卻從未親自到院，「離你服務處距離50公尺你都不願意，我爸想用微弱的聲音跟你道謝」，結果等了一個月，卻連半個人影都沒看到。

唐平榮重申，當初他會在「我是中壢人」貼文，純粹是想幫助中壢市民，並透過父親的案例讓大家警惕，怎料王浩宇竟將重點放在「我幫了你」，讓他覺得堂堂一個議員的格局怎會僅限於此；唐平榮表示，其實對他爸真的有幫助的，只有黃傅淑香議員和陳學聖委員，兩人都是默默、私下提供協助，令人感到暖心，結果王浩宇竟「在這邊收割其他人的幫忙」，所以他才會再度發文討公道。

最後，唐平榮也強調，王浩宇既然覺得在「我是中壢人」PO文是幫助他和他爸，他同樣很感謝；但是，他當初想幫助的是全中壢人，「不是我爸而已！」