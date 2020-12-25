　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷王發起人被討人情！親吐「爸住院沒來看過」：收割別人的幫忙

▲▼929台港大遊行—撐港反極權,綠黨桃園市議員王浩宇。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園市議員王浩宇。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「罷免王浩宇粉專」6月30日於中壢區中原路上成立罷王總部，發起人唐平榮強調，罷王不分顏色、只問是非，當他看見議員王浩宇以造謠抹黑或公審網友的方式批鬥，唯一解就是挺身而出、罷免王浩宇。然而，唐平榮卻因此一直被王浩宇以「幫助過父親」為由討人情；對此，他嚴正表示，他想幫助的全中壢人而非父親，王浩宇現在的行為也只是「收割其他人的幫忙」而已。

王浩宇稍早在臉書上發文表示，「你爸爸被鄰居毆打時，是誰幫你跟警方溝通？ 是誰一而再、再而三的要求警方，務必一定要保護您父親的安全。」王浩宇稱自己在「我是中壢人」宣傳，才讓社會重視唐平榮父親一事，結果最後卻被唐平榮發起罷免，實在令人傻眼。

那年，你爸爸被鄰居毆打時，是誰幫你跟警方溝通？...

王浩宇發佈於 2020年12月24日 星期四

對此，唐平榮在臉書上發文回擊，「一直在討人情，到底煩不煩啊！」關於父親6年前所發生的意外，自從他出面罷免王浩宇後，就不斷被討人情，「講得好像對我爸和我恩重如山一般，對此我也都一直跟你說感謝」，結果這件事竟成了王浩宇「打擊罷王的藉口」，他真的受夠了。

唐平榮透露，王浩宇不斷將自己塑造成細心的人，但是他爸住院時，對方卻從未親自到院，「離你服務處距離50公尺你都不願意，我爸想用微弱的聲音跟你道謝」，結果等了一個月，卻連半個人影都沒看到。

一直在討人情，到底煩不煩啊！ #這就是你當議員的格局嗎？ 在幾個月前我就說過最後一次回應你， 有關於我父親在六年前的意外。 你在我出面罷免你後就一直在討人情， 講得好像對我爸和我恩重如山一般， 對此我也都一直跟你說聲感謝， 沒想到竟然成為...

執行長 唐平榮發佈於 2020年12月24日 星期四

唐平榮重申，當初他會在「我是中壢人」貼文，純粹是想幫助中壢市民，並透過父親的案例讓大家警惕，怎料王浩宇竟將重點放在「我幫了你」，讓他覺得堂堂一個議員的格局怎會僅限於此；唐平榮表示，其實對他爸真的有幫助的，只有黃傅淑香議員和陳學聖委員，兩人都是默默、私下提供協助，令人感到暖心，結果王浩宇竟「在這邊收割其他人的幫忙」，所以他才會再度發文討公道。

最後，唐平榮也強調，王浩宇既然覺得在「我是中壢人」PO文是幫助他和他爸，他同樣很感謝；但是，他當初想幫助的是全中壢人，「不是我爸而已！」

ET快訊
連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻
北部1千公尺高山可能下雪！　這天起低溫暴跌剩5度
變種病毒再現！大馬證實出現「A701V」病毒株：傳染力更強
小賴台上激吻知名男歌手！　甜「放閃」：出道週年禮物
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷王發起人被討人情！親吐「爸住院沒來看過」：收割別人的幫忙

快訊／未補提連署人名冊　陳致中罷免案不成立

罷捷成立獲綠民代聲援　有意加入民進黨？黃捷：優先處理罷免

快訊／《民法》成年下修！18歲高中生可自主結婚　2023年實施

快訊／新竹市突宣布暫緩試辦數位身分證　內政部回應了

電子支付規定放寬立院三讀通過　可跨業轉帳、外幣買賣、購買基金

卓榮泰籲民進黨：沒有食安就沒有國安　讓國人吃下安全的食物

新竹市政府宣布「暫緩試辦數位身分證」　市民優先資安第一

老字號嬰幼兒食品重金屬超標7倍！全面下架回收、開放退貨

台中縣市合併滿10年　盧秀燕：縫合縣市差距、1加1大於2

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

罷王發起人被討人情！親吐「爸住院沒來看過」：收割別人的幫忙

快訊／未補提連署人名冊　陳致中罷免案不成立

罷捷成立獲綠民代聲援　有意加入民進黨？黃捷：優先處理罷免

快訊／《民法》成年下修！18歲高中生可自主結婚　2023年實施

快訊／新竹市突宣布暫緩試辦數位身分證　內政部回應了

電子支付規定放寬立院三讀通過　可跨業轉帳、外幣買賣、購買基金

卓榮泰籲民進黨：沒有食安就沒有國安　讓國人吃下安全的食物

新竹市政府宣布「暫緩試辦數位身分證」　市民優先資安第一

老字號嬰幼兒食品重金屬超標7倍！全面下架回收、開放退貨

台中縣市合併滿10年　盧秀燕：縫合縣市差距、1加1大於2

比周董更狂！學妹聖誕送「粉紅勞斯萊斯」…23歲男大生成勝利組

陳江和為動手打人公開道歉　否認有掐脖子

蛋捲界LV也用這種蛋！家樂福推「非籠飼放牧蛋」改善母雞處境

先探／合勤控、智邦蠶食基建大餅

新北小學生超暖！連續5年努力存錢捐贈國際難民聖誕禮物

全台第2家！英式輕食「英格莉莉」插旗微風台北車站　明年1月開幕

賞鳥驚見古金幣！幸運男田中挖出逾千枚...總價值破3000萬

先探／挖礦概念股群起飆漲

先探／大尋寶家　發掘轉投資黑馬

年末跑趴常見的3個「彩妝誤區」，畫錯變得超沒質感

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

余天被爆忙玩「手遊麻將」畫面曝光　羅友志批：「爛」豬立委

范瑋琪為口罩失言道歉　蘇貞昌「沒放心上」：少用情緒字眼攻擊

《民法》成年年齡下修至18歲　2023年實施

海巡署長請辭　國安局前副局長周美伍接任

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

快訊／新竹市宣布暫緩試辦數位身分證　內政部：持續溝通

民進黨：開放美豬是為國家利益　不是要求國人一定要吃

高金素梅批AIT「租內湖土地每坪15元」

獨／蔡英文＋雞排妹公益月曆開箱　募得200萬助毛小孩

萊豬1月確定進口　侯友宜：總統送人民最難過的聖誕禮物

「罷免吳思瑤」門檻6萬8860票　羅智強提3大綱領籲+1

開箱明倫社宅　3房採光陽台、屋頂農園一次看

馬維拉反擊！馬英九號召下架「萊委」

快訊／萊豬叩關成功　蔡英文：謝謝盡責完成行政命令審查的立委

更多熱門

相關新聞

「罷免吳思瑤」門檻6萬8860票　羅智強提3大綱領籲+1

「罷免吳思瑤」門檻6萬8860票　羅智強提3大綱領籲+1

國民黨革實院長羅智強日前號召「割萊委」行動，點名民進黨立委吳思瑤、蘇巧慧、蔡其昌等人。其中針對吳思瑤部分，羅智強25日在臉書公布第一階段罷免行動3大綱領，指出罷免門檻須6萬8860票。他也強調，「必罷吳思瑤+1，說到做到，就是羅智強」。

徐巧芯疑桃市府外洩紐籍機師足跡圖　桃市新聞處否認

徐巧芯疑桃市府外洩紐籍機師足跡圖　桃市新聞處否認

廣達妹遭獵巫　王浩宇：PTT崩壞

廣達妹遭獵巫　王浩宇：PTT崩壞

桃園+1確診！全台病例分布地圖

桃園+1確診！全台病例分布地圖

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

關鍵字：

我是中壢人唐平榮王浩宇罷免罷王桃園

讀者迴響

熱門新聞

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面