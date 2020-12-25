監察院試辦首場視訊陳情　陳菊：跨出數位轉型的第一歩

▲監察院25日試辦「視訊陳情：花蓮場」，由值日監委葉宜津受理視訊陳情案件。（圖／監察院提供）



記者林銘翰／台北報導

監察院長陳菊上任以來，以服務多元化作為施政目標，推動陳情數位轉型，創設全國唯一由監察委員上線視訊，受理人民陳情案件，25日上午在監察院「陳情受理中心」，受理該中心成立26年以來第1件視訊陳情案件。

監察院25日上午於陳情受理中心委員接待室，試辦第1場全國首創的「視訊陳情：花蓮場」，由值日監委葉宜津正式受理花蓮縣民眾之視訊陳情案件，陳菊也親臨會場透過視訊鏡頭，向遠在花蓮的陳情人道早安，為陳情數位轉型揭開序幕。

▲監察院長陳菊。（圖／監察院提供）



陳菊表示，監察院每年受理的人民陳情案件，高達1萬5千多件，深感陳情案件的受理管道，在面對科技化的時代，必須更多元，開發更友善、便民、無障礙的科技陳情管道，今天監察院跨出了陳情數位轉型的第一歩，領先全國開辦遠距視訊陳情。

陳菊說明，12月是試辦月，總共試辦2場，今天是第1場，特別選在東部的花蓮縣，商借花蓮縣審計室作為視訊場地，服務當地民眾。第2場將訂在12月28日上午10時，地點選在澎湖縣審計室，將與離島的澎湖縣陳情人連線，受理陳情案件。

▲監察委員葉宜津。（圖／監察院提供）



陳菊說，監察院將於110年1月起正式開辦，並由每個縣市輪流辦理，分別為1月20日在雲林縣、1月27日在新竹縣市辦理，相關訊息已經公布在網站上，民眾可以上網預約。

陳菊強調，視訊陳情不受地域限制，可以為偏鄉、交通不便地區，高齡、身心障礙、行動不便的民眾，提供當面陳情的管道，特別是在疫情嚴峻時，更可以作為面對面陳情的替代管道，也透過這項新措施，具體展現監察院多元服務的科技新風貌，與人民間「陳情零距離，溝通無障礙」。

▼監察院長陳菊主持首場視訊陳情，由值日監委葉宜津受理陳情案件。（圖／監察院提供）



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