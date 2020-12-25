蘇偉碩赴監院聲請人權保護　陳菊：他現在行動自如、發言自由

▲中華人權協會與民團組成律師團，陪同蘇偉碩向國家人權委員會聲請人權保護。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

醫師蘇偉碩長期發表反對萊劑言論，遭衛福部認定散播不實消息，函文警政署告發違反《食安法》，蘇偉碩25日上午親赴赴監察院陳情，向監察院長兼國家人權委員會主委陳菊聲請人權保護。對此，陳菊受訪時表示，蘇偉碩現在行動自如、發言自由，更反問「他今天有受到什麼立即的迫害」。

監察院25日上午於陳情受理中心委員接待室，試辦第1場全國首創的「視訊陳情：花蓮場」，由值日監委葉宜津正式受理花蓮縣民眾之視訊陳情案件，陳菊也親臨現場揭開序幕。

▲陳菊、蘇偉碩。（圖／記者湯興漢攝、記者林敬旻攝）



針對稍早因反萊豬言論挨告的前精神科醫師蘇偉碩到監院聲請人權保護一事，陳菊也在會後受訪時表示，台灣是一個多元、豐富、擁有不同聲音的民主社會，蘇偉碩的陳情案，後續會按照監察院陳情的程序，「我們每一個案都會一樣嚴謹面對、處理」。

有關蘇偉碩主張，希望國家人權委員會給予人權庇護，陳菊則說，蘇偉碩現在行動自如、發言自由，「他今天有受到什麼立即的迫害嗎」？人權會依照法令沒有庇護的問題，監察院尊重他的陳情，同時也會處理。

此外，監察院21日發布新聞稿表示，經多方考量並尊重各方指教，國家人權委員會決議，同意撤回「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，重新檢視法案內容的妥適性。

對此，陳菊表示，先前的草案的確有不同的意見與聲音，現在經過人權委員會的所有委員全數通過，「既然有這麼多不同的聲音跟意見，我們就所有委員同意撤回」，之後會在監察院會依照程序處理，也希望與立法院的不同政黨有更多溝通。

至於是否將在下個會期重新提出新版「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，陳菊則僅說，「我們先完成撤案的程序」。

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