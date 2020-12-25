　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇偉碩赴監院聲請人權保護　陳菊：他現在行動自如、發言自由

▲▼中華人權協會與民團組成律師團陪同蘇偉碩到監察院向國家人權委員會聲請人權保護。（圖／記者李毓康攝）

▲中華人權協會與民團組成律師團，陪同蘇偉碩向國家人權委員會聲請人權保護。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

醫師蘇偉碩長期發表反對萊劑言論，遭衛福部認定散播不實消息，函文警政署告發違反《食安法》，蘇偉碩25日上午親赴赴監察院陳情，向監察院長兼國家人權委員會主委陳菊聲請人權保護。對此，陳菊受訪時表示，蘇偉碩現在行動自如、發言自由，更反問「他今天有受到什麼立即的迫害」。

監察院25日上午於陳情受理中心委員接待室，試辦第1場全國首創的「視訊陳情：花蓮場」，由值日監委葉宜津正式受理花蓮縣民眾之視訊陳情案件，陳菊也親臨現場揭開序幕。

▲▼陳菊、蘇偉碩。（圖／記者湯興漢攝、記者林敬旻攝）

▲陳菊、蘇偉碩。（圖／記者湯興漢攝、記者林敬旻攝）

針對稍早因反萊豬言論挨告的前精神科醫師蘇偉碩到監院聲請人權保護一事，陳菊也在會後受訪時表示，台灣是一個多元、豐富、擁有不同聲音的民主社會，蘇偉碩的陳情案，後續會按照監察院陳情的程序，「我們每一個案都會一樣嚴謹面對、處理」。

有關蘇偉碩主張，希望國家人權委員會給予人權庇護，陳菊則說，蘇偉碩現在行動自如、發言自由，「他今天有受到什麼立即的迫害嗎」？人權會依照法令沒有庇護的問題，監察院尊重他的陳情，同時也會處理。

此外，監察院21日發布新聞稿表示，經多方考量並尊重各方指教，國家人權委員會決議，同意撤回「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，重新檢視法案內容的妥適性。

對此，陳菊表示，先前的草案的確有不同的意見與聲音，現在經過人權委員會的所有委員全數通過，「既然有這麼多不同的聲音跟意見，我們就所有委員同意撤回」，之後會在監察院會依照程序處理，也希望與立法院的不同政黨有更多溝通。

至於是否將在下個會期重新提出新版「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，陳菊則僅說，「我們先完成撤案的程序」。

其他人也看了這些...

民進黨挾多數優勢表決　萊豬9項行政命令全過關！
國民黨提案食品包裝「標萊劑」　遭民進黨多數表決封殺
劉建國、林淑芬、江永昌拒當「民進黨萊委」　9項行政命令全棄權

更多熱門新聞...

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A懶人包一次搞懂
2021「萊」定了！　美豬牛開放爭議事件簿一次看
萊豬行政命令全通過　江啟臣率藍委鞠躬道歉：很遺憾沒能擋下

振興一下我們的美麗

ET快訊
求處死刑！馬國女大生遭性侵殺害　梁育誌判定高風險再犯
老翁搭公車「不爽車門關太快」　當街出拳扭打女司機
紐籍機師逛過！　南崁好市多「開店變空城」店員苦笑
快訊／再增4例！指揮中心下午2時說明
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「為了不讓中國得利就讓學童吃萊豬？」　國民黨公布神邏輯萊委名冊

全文／柯文哲就職6週年：台北一定可看到巨大改變　表現我們的魄力

蘇偉碩赴監院聲請人權保護　陳菊：他現在行動自如、發言自由

八里跨年煙火人潮難控制　侯友宜：若疫情惡化可改線上觀看

「罷免吳思瑤」門檻6萬8860票　羅智強提3大綱領籲+1

快訊／拒當萊委遭罰3萬　江永昌現身了：不應該用跑票這個詞

「總統送人民最悲哀的聖誕禮物」　侯友宜：連最卑微請求都做不到

LIVE／柯文哲就職滿6周年　施政報告「歡迎看看台北的改變」

遭衛福部告發違反《食安法》　蘇偉碩赴監院向陳菊聲請人權保護

獨／蔡英文＋雞排妹公益月曆首次開箱！　9小時募得200萬助毛小孩

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

「為了不讓中國得利就讓學童吃萊豬？」　國民黨公布神邏輯萊委名冊

全文／柯文哲就職6週年：台北一定可看到巨大改變　表現我們的魄力

蘇偉碩赴監院聲請人權保護　陳菊：他現在行動自如、發言自由

八里跨年煙火人潮難控制　侯友宜：若疫情惡化可改線上觀看

「罷免吳思瑤」門檻6萬8860票　羅智強提3大綱領籲+1

快訊／拒當萊委遭罰3萬　江永昌現身了：不應該用跑票這個詞

「總統送人民最悲哀的聖誕禮物」　侯友宜：連最卑微請求都做不到

LIVE／柯文哲就職滿6周年　施政報告「歡迎看看台北的改變」

遭衛福部告發違反《食安法》　蘇偉碩赴監院向陳菊聲請人權保護

獨／蔡英文＋雞排妹公益月曆首次開箱！　9小時募得200萬助毛小孩

安心亞跨年重訓行程曝光　白天練到半夜「操到只睡4小時」

「為了不讓中國得利就讓學童吃萊豬？」　國民黨公布神邏輯萊委名冊

頭戴紅帽超療癒！亞東醫院新生兒變身「耶誕寶寶」萌翻爸媽

智聯服務上櫃首日蜜月行情　漲逾50%「估中籤賺3.19萬元」

12星座男交往多久「現出原形」？處女本性就愛追求完美　神秘天蠍反差超驚人

《料理之王》名廚合作賽！阿霞飯店、乾杯主廚親授廚藝

秘密森林開演！南韓檢察總長「復職」成功...法檢內鬥掀高潮

無印良品2020年美妝護膚「熱賣Top 5」　竟連收納箱都入榜

出不了國就到「京町8號」感受懷舊日治風情　招牌「銀行家咖哩飯」讓客人一秒回日本

平安夜被迫當童工！　「賣火柴的小招財」臭臉營業...2千網友笑翻

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

政治熱門新聞

民進黨：開放美豬是為國家利益　不是要求國人一定要吃

獨／蔡英文＋雞排妹公益月曆開箱　募得200萬助毛小孩

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

快訊／萊豬叩關成功　蔡英文：謝謝盡責完成行政命令審查的立委

萊豬命令過關　蘇貞昌：與他國互惠台灣才能走向世界

不畏黨紀　劉建國棄權拒美豬牛進口原因曝光　

開箱明倫社宅　3房採光陽台、屋頂農園一次看

高金素梅批AIT「租內湖土地每坪15元」

快訊／9項萊豬行政命令全過關　元旦正式開放

馬維拉反擊！馬英九號召下架「萊委」

圖／萊豬第一道行政命令通過　一張圖看萊劑殘留量

吳思瑤扯校園禁萊豬入法「會讓中國得利」　羅智強嗆：阿姨神邏輯

開放萊豬遭控雙標　蔡英文「不同意」：將嚴格把關肉品

國軍8天後109、117步兵旅編成

更多熱門

相關新聞

蘇偉碩赴監院向陳菊聲請人權保護

蘇偉碩赴監院向陳菊聲請人權保護

醫師蘇偉碩長期主張萊劑對人體有害，曾稱萊劑毒性比搖頭丸還高、萊劑會造成自閉症等，遭衛福部認定散播不實消息，函文警政署告發違反《食安法》。對此，蘇偉碩25日上午9時將在中華人權協會與民團組成的律師團陪同下，赴監察院向監察院長兼國家人權委員會主委陳菊聲請人權保護。

萊豬命令過關　蘇貞昌：與他國互惠台灣才能走向世界

萊豬命令過關　蘇貞昌：與他國互惠台灣才能走向世界

不畏黨紀　劉建國棄權拒美豬牛進口原因曝光　

不畏黨紀　劉建國棄權拒美豬牛進口原因曝光　

民眾黨團：執政黨罔顧反萊豬民意　肯定劉建國、江永昌、林淑芬

民眾黨團：執政黨罔顧反萊豬民意　肯定劉建國、江永昌、林淑芬

吳思瑤扯校園禁萊豬入法「會讓中國得利」　羅智強嗆：阿姨神邏輯

吳思瑤扯校園禁萊豬入法「會讓中國得利」　羅智強嗆：阿姨神邏輯

關鍵字：

萊豬蘇偉碩監察院國家人權委員會陳菊

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

飯島愛猝逝前最後身影曝光！獨死12年仍為謎

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面