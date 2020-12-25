電子支付規定放寬立院三讀通過　可跨業轉帳、外幣買賣、購買基金

▲立法院會25日三讀通過《電子支付機構管理條例》修正草案。（示意圖／達志影像）



記者林銘翰／台北報導

立法院會25日三讀通過《電子支付機構管理條例》修正草案，除了將電子支付、票證法案整合管理，也明定民眾能跨業者轉帳，或用電支購買外幣、基金等金融商品，移工也能用電子支付匯錢。

行政院在提案中說明，電子支付與電子票證使用的場域及運用技術界線已漸漸模糊，法律性質雷同但規範確有差異，導致執行上常有困擾，因此修法整合兩部法，以有效落實金融監理、消費者保護並促進電子支付產業。

《電子支付機構管理條例》的修正重點有3項，包括整合電子支付、電子票證，未來電子業者將走入歷史，悠遊卡、一卡通等業者改為電子支付業；放寬電支業者間可相互轉帳，形成串聯，舉例來說，未來街口也能轉帳到一卡通帳戶，只需掃QR code就能完成，大大增加使用便利性。

此外，本次修法亦大幅度增加電支業者可經營的業務，除了現行的儲值、代理收付等，等法案正式公告後， 還可進行國內小額匯兌、外幣買賣（含人民幣、港幣）、協助發行禮券、跨機構轉帳、紅利積點整合折抵等業務，等於是提高電支業者功能。

▲悠遊卡。（圖／記者林敬旻攝）



三讀條文明定，電支業者可經營的服務項目共新增9項，包括國內外小額匯兌、外幣買賣、提供特約機構收付訊息整合傳遞，提供特約機構端末設備共用、提供提使用者之間及與特約機構間的訊息傳遞、電子發票系統及相關加值服務、商品禮券或票券發行。

三讀條文規定，紅利積點整合及折抵，提供儲值卡儲存區塊或應用程式供他人運用、提供前述服務相關的資訊系統及設備規劃、建置、維運。

金管會先前喊出電子化支付（非現金支付）占民間消費比重今年底要達到52%目標，統計至2019年底比重為40%，至今年6月因疫情降至38%，金管會官員預估，到年底，若另外加計ATM轉帳購物部分金額，有可能會達到52%目標。

金管會主委黃天牧日前表示，電支電票整合可為台灣非現金支付及行動支付營造良好發展環境，加速普惠金融推動，是儲值支付工具發展的重大里程碑。

▼立法院長游錫堃敲槌三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



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