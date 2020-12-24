開放萊豬遭控雙標　蔡英文「不同意」：將嚴格把關肉品

▲立法院會審查萊豬行政命令，江啟臣帶領立委抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者蕭羽耘、蔡文鈴／台北報導

立法院會24日審查9項相關的行政命令，最終民進黨團憑藉著多數優勢表決通過，明年1月起開放進口。對此，總統蔡英文表示，美豬美牛的議題，經歷過三任總統，遲遲不能解決，已經成為台美之間的困難貿易問題。「有些人批評民進黨前後不一致，我不能同意這樣的指控。」

針對萊豬闖關通過，蔡英文在臉書表示，2009年的美牛抗爭，針對的是當時令人疑慮的狂牛症問題，也正因為有抗爭，才有後來的「三管五卡」。2012年的抗爭，則是馬政府想要進一步開放含萊劑美豬美牛，引發民眾質疑萊劑容許值並沒有國際標準可遵循，以及豬農憂慮進口衝擊的問題。

蔡英文說，2012年7月，國際食品法典委員會（CODEX）公布萊劑容許值標準，民進黨也立即改變態度，在符合國際標準的原則下，接受進一步開放美牛進口。不過有關美豬的議題，當時因為憂慮衝擊養豬產業，暫時沒有開放。

她表示，事隔多年，從美牛進口量大幅成長的趨勢看來，當時民眾對萊劑的憂慮，已經漸漸緩解；而當時令人憂慮的養豬產業衝擊問題，也隨著口蹄疫拔針、台灣豬重新恢復出口，以及我們宣示投入百億基金強化養豬產業競爭力後，疑慮慢慢降低。

蔡英文說，正是基於這些考慮，才決定進一步開放美豬、美牛的進口，向國際社會邁出台灣願意、也有能力解決困難貿易問題的關鍵一步。從8月宣布至今，國際輿論給我們很好的反應，美國各界也因此更積極促進台美經濟的進一步合作。

蔡英文強調，接下來，政府會用行動來確保食安，清楚標示、 嚴格把關，包括進口豬肉比照牛肉，各部位列出貨號追蹤，讓大家不論在小吃攤還是大賣場，都能判斷豬肉的來源，有充分的選擇自由，也能夠吃得安心，請國人放心。

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