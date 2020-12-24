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保險業明年也要壓力測試　金管會將氣候變遷都納入監理

▲金管會。（圖／記者陳依旻攝）

▲保險業明年也要壓力測試，金管會將雙率股市、氣候變遷都納入情境。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

保險業明年也要壓力測試，金管會今（24）日強調，這將是保險業史上首次公版全面性的壓力測試，情境將利率、匯率等「雙率」、股市、氣候變遷都納入。

金管會今日宣布，將於近期請保險業辦理「110 年度監理壓力測試」，請保險業以今2020年底的財報資料為基礎，在一致的壓力測試情境下，計算其資本適足比率及淨值比率的變動情形，並於明年 4 月底前回復測試結果。

金管會表示，保險業每年於自我風險及清償能力評估機制 （ORSA）監理報告時，都會自行選定對本業影響較大的風險因子辦理壓力測試，作為公司內部風險評估、擬定風險管理因應策略、安排應變資源及強化清償能力的基礎。

但今年因為處在低利率環境，加上疫情影響時間拉長所衝擊，因此決議要求保險業首度啟動監理壓力測試；金管會進一步指出，保險業的測試情境是考量影響保險業清償能力因素，包括投資部位損益波動及承保風險等影響，因此，各項情境因子主要會緊扣總體經濟或金融市場波動，反映在國內及國外利率、股票及外匯的市場價格波動加劇等可能影響，以及承保風險的情境，以衡量保險業在各種壓力情境下是否仍具備充足的風險承擔能力。

此外，本次測試納入氣候變遷壓力情境，金管會解釋，主要因為我國常有颱風，因此以颱風侵襲相關連帶損失納入評估情境設定基礎，以瞭解業者在氣候變遷影響的天災壓力測試情境下，是否具備充足的風險承擔能力。

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