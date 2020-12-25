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卓榮泰籲民進黨：沒有食安就沒有國安　讓國人吃下安全的食物

▲民進黨主席卓榮泰於中常會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

立法院會24日審查9項萊豬進口相關的行政命令，民進黨團憑藉著多數優勢表決通過。對此，前民進黨主席卓榮泰呼籲執政黨，既然展現決心要為台灣拓展國際空間，就更要有能力捍衛全國人民食的安全，不可疏忽的再給國人一片隱形的食安口罩。

卓榮泰透過臉書表示，政府要捍衛全國人民食的安全，這不只是靠政府命令、規劃、呼籲、保證而已，而是要讓國人看到的完整的配套、依照國際標準嚴格把關跟雷厲風行的執行公權力。

卓榮泰說，無論有多少國人能體諒政府在維繫國際貿易公平往來和爭取參與區域經濟組織的苦心，但一定有更多的人更在意自己的小孩每一天吃到什麼食品？如果不能給人民安心的信任，政府的原意跟任何努力都會被大打折扣，這也是台灣社會跟每一位爸爸媽媽最不容侵犯的紅線。

卓榮泰指出，12月24日美豬進口的法定程序已經在國會完成，接下來就是中央及地方政府共同努力的事了，同時也需要國內所有肉品相關業者的守法與責任；執政黨必須清楚「沒有食安就沒有國安」，我們不可不自我警惕！

卓榮泰強調，過去數個月以來朝野激烈的對立已經再次拉高社會的不安，民進黨責無旁貸必須負起所有的責任，只有展現誠意與執行力，才能取得更多的信任與更多的支持，一定要嚴格把關，台灣才能安然渡過這一關。

卓榮泰也提到，2020年初疫情開始，內閣團隊全力抗疫、守護口罩，一開始也是承受國人極大的不耐與壓力，但事實證明我們成功了，醫護人員的辛勞及國家隊的口罩擋住外來的兇惡病毒。

卓榮泰呼籲，內閣團隊明年開始更要戰戰兢兢，不可疏忽的再給國人一片隱形的食安口罩，讓大家都能安安心心的呼吸乾淨的空氣、吃下安全的食物，這是執政黨欠人民的一個承諾。

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