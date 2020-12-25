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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／《民法》成年下修！18歲高中生可自主結婚　2023年實施

記者徐政璿／台北報導

立法院會25日三讀通過《民法》部分條文修正案，將現行成年之法定年齡20歲，下修為18歲，2023年1月1日起施行。這是《民法》自1929年5月頒布後，歷經91年再次修正有關成年年齡之規定。

▲情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲《民法》成年年齡下修，滿18歲高中生可自主結婚。（圖／取自免費圖庫Pexels）

行政院、司法院提案指出，現行《民法》成年年齡規定於1929年制定並施行，迄今已有91年，不符社會當今現況，且世界多國就成年多定為18歲；另，現行法制上，有關應負刑事及行政罰責任的完全責任年齡，也均規定為18歲，與民法成年年齡有異，使外界產生權責不相符之感，因此將成年年齡修正為18歲。

根據三讀條文，《民法》第12條「滿20歲為成年」修改為「滿18歲為成年」。未來，青年滿18歲即可買手機、租屋、申辦戶籍謄本、申請銀行帳戶、申辦信用卡、申辦行動支付、提起民事或行政訴訟、擔任公司發起人或董事、買運動彩券等。

此外，現行訂婚年齡為「男未滿17歲，女未滿15歲者，不得訂定婚約」，改為「男女未滿17歲者，不得訂定婚約」；結婚年齡部分，現行規定為「男未滿18歲，女未滿16歲者，不得結婚」，改為「男女未滿18歲者，不得結婚」，並刪除「未成年人結婚，應得法定代理人之同意」的條文。

由於《民法》成年年齡下修為18歲，恐影響相關人等的既有利益，並對社會產生衝擊，因此，《民法總則施行法》也配合明定2年的緩衝期，自2023年1月1日起施行。屆時未滿20歲者，已享有至20歲或成年的權利、利益，除法律另有規定外，可以繼續享有到20歲。

▼《民法》成年下修18歲影響。（圖／法務部提供）

▲▼《民法》成年下修18歲影響。（圖／法務部提供）

▲▼《民法》成年下修18歲影響。（圖／法務部提供）

▲▼《民法》成年下修18歲影響。（圖／法務部提供）

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