紐籍機師害社區風險增高！陳時中：過了今天可以比較放心

記者洪巧藍／台北報導

染疫紐西蘭籍機師（案765）讓國內再次出現本土病例，由於他曾經趴趴走，最後一次外出日期至今（25）日滿14天，衛福部長陳時中表示，「過了今天可以比較安心」。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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紐西蘭機師先前執勤並未佩戴口罩讓另2名機師（案760、766）染疫，造成航空器群聚感染；進一步疫調相關接觸者與行蹤時又一度說想不起來，沒有提及與廣達集團女員工（案771)接觸情況，是透過警政單位調查活動軌跡，發現兩人12月7日至12日間密切往來，列接觸者採檢確診。

本案是否造成社區威脅？陳時中日前表示，風險有無增加要看這波公共場所趴趴走的情形，要觀察到25日，他們出入幾個地方有無通報確診；另外就是個案接觸者情況。

▲接觸者採檢情形航空器群聚。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

陳時中今日公布，航空器事件相關接觸者總計149人，其中有106人進行PCR採檢，扣除染疫3人，已採檢確認陰性101人，有2人仍在國外待採；99人要進行血清抗體檢驗，扣除紐籍機師陽性，有95人陰性，1人檢驗中，在國外2人一樣待採。

而針對案771廣明女接觸者，莊人祥表示，目前還是維持採檢176人，接觸者匡列187人，18名居家隔離，主要是同事，159人自主健康管理，10名健康關懷，主要是商家接觸者，有任何症狀都可以就醫通報採檢。

根據指揮中心公布紐西蘭籍機師足跡，最後外出日落在12月11日，加了14天是25日，陳時中說，沒有本土案例是可以比較安心，但沒有絕對放心；他也說，雖有253天零確診，零確診但卻不代表零本土，大家還是要提高警覺，心情可放鬆，但口罩一定要戴、好勤洗手是必要的。

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