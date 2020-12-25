空服員被紐機師害慘！穿制服搭機捷被當「瘟神」不得進站

▲長榮航空紐籍機師不配合戴口罩造成同機副機長與女性友人染疫，甚至影響航空業機組人員搭乘機捷時被拒絕進站引發抱怨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空紐籍機師執勤時違規不戴口罩，導致同機2名副機師與女性友人染疫成為眾矢之的，最近傳出有空服機組人員搭乘機捷時被站務人員拒絕入站，甚至連待命組員都不行；桃捷公司25日緊急回應，桃捷聯結桃園機場，是邊境管制第二道防線重要防護網，配合中央防疫，站務人員難以判定機組人員是否為自主健康管理對象，造成不便請見諒；桃捷公司依規定請未入境之短程國際性機組人員，如無不適者進站前出示自主健康管理證明文件，配合量測體溫與佩戴口罩者即可進站。

據指出，有空服機組人員搭乘機捷進站時遭站務人員拒絕，甚至出示健康聲明書待命機組人員也遭拒絕，空服人員質疑桃捷公司對機組人員有歧視之嫌，不能因紐籍機師個人違規案牽扯所有航空機組人員不得進站搭乘機捷。

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桃捷公司25日下午緊急聲明如下：

1，桃園機場捷運為連結桃園機場，邊境管制第二道防線的重要防護網，在新冠肺炎疫情嚴峻之際，為保障所有旅客、降低染疫風險，本公司全力配合執行中央防疫措施，積極落實禁止入境旅客搭乘公共運輸防疫措施。就此個案，依旅客外觀衣著，一時難以判定是否為實施自主健康管理對象，運務人員無法貿然放行進站乘車，造成不便請旅客見諒。

2，桃捷公司依中央流行疫情指揮中心，在今年7月21日函釋內容，針對未入境的短程國際線機組人員，且航班期間無異常情形及不適症狀者，若有搭乘大眾交通工具之必要，桃捷公司依規定請機組人員，進站前主動出示符合自主健康管理證明文件，並配合量測體溫及佩戴口罩等防疫措施即可進站乘車。

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