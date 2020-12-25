　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

空服員被紐機師害慘！穿制服搭機捷被當「瘟神」不得進站

▲長榮航空紐籍機師不配合戴口罩引發同機副機長與女性友人染疫，甚至影響航工業機組人員搭乘機捷時被拒絕進站引發抱怨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲長榮航空紐籍機師不配合戴口罩造成同機副機長與女性友人染疫，甚至影響航空業機組人員搭乘機捷時被拒絕進站引發抱怨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空紐籍機師執勤時違規不戴口罩，導致同機2名副機師與女性友人染疫成為眾矢之的，最近傳出有空服機組人員搭乘機捷時被站務人員拒絕入站，甚至連待命組員都不行；桃捷公司25日緊急回應，桃捷聯結桃園機場，是邊境管制第二道防線重要防護網，配合中央防疫，站務人員難以判定機組人員是否為自主健康管理對象，造成不便請見諒；桃捷公司依規定請未入境之短程國際性機組人員，如無不適者進站前出示自主健康管理證明文件，配合量測體溫與佩戴口罩者即可進站。

據指出，有空服機組人員搭乘機捷進站時遭站務人員拒絕，甚至出示健康聲明書待命機組人員也遭拒絕，空服人員質疑桃捷公司對機組人員有歧視之嫌，不能因紐籍機師個人違規案牽扯所有航空機組人員不得進站搭乘機捷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃捷公司25日下午緊急聲明如下：

1，桃園機場捷運為連結桃園機場，邊境管制第二道防線的重要防護網，在新冠肺炎疫情嚴峻之際，為保障所有旅客、降低染疫風險，本公司全力配合執行中央防疫措施，積極落實禁止入境旅客搭乘公共運輸防疫措施。就此個案，依旅客外觀衣著，一時難以判定是否為實施自主健康管理對象，運務人員無法貿然放行進站乘車，造成不便請旅客見諒。

2，桃捷公司依中央流行疫情指揮中心，在今年7月21日函釋內容，針對未入境的短程國際線機組人員，且航班期間無異常情形及不適症狀者，若有搭乘大眾交通工具之必要，桃捷公司依規定請機組人員，進站前主動出示符合自主健康管理證明文件，並配合量測體溫及佩戴口罩等防疫措施即可進站乘車。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►快訊／桃園遭擄外籍男找到了！丟包台中山區　債務糾紛當街被押走

►影／醉女開車鏟倒紅錄燈！天然氣管線跟著爆裂　中壢平安夜超恐怖

►影／國1死亡車禍！轎車撞邊坡全毀　男駕駛卡坐位...送醫不治

ET快訊
紐籍機師害社區風險增高　陳時中：過了這天可以比較安心
電子支付規定放寬三讀通過　可跨業轉帳、外幣買賣
女星聖誕裝「全身脫光」　捧胸嬌喊：快來拆封我
快訊／清大校園花圃　驚見年輕女屍
LINE熊大貼圖限時2折！　把握今年最後大特價　
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

染疫紐籍機師趴趴走 　陳時中：過了今天社區風險較小

媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

醫憂不跟英國斷航「變種病毒遲早入侵」　陳時中：這不是一個辦法

兒討聖誕禮！天兵媽「夾著一隻臭襪」神展開　5千人朝聖：太有才

公園拉單槓！遭黑狗「朝下體衝」撲倒　他怕爆：這不是你的食物

麋鹿呢？街上衝出20名「重機版」聖誕老公公　網嗨翻：禮物來囉

空服員被紐機師害慘！穿制服搭機捷被當「瘟神」不得進站

柯文哲酸「講1個謊要10個謊掩蓋」　陳時中：他是在講他自己啦！

「埔鹽順澤宮冠軍帽」悠遊卡開賣　28日起四大超商限時預購

連續4天主持記者會！陳時中：秋冬本來就比較緊張

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

染疫紐籍機師趴趴走 　陳時中：過了今天社區風險較小

媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

醫憂不跟英國斷航「變種病毒遲早入侵」　陳時中：這不是一個辦法

兒討聖誕禮！天兵媽「夾著一隻臭襪」神展開　5千人朝聖：太有才

公園拉單槓！遭黑狗「朝下體衝」撲倒　他怕爆：這不是你的食物

麋鹿呢？街上衝出20名「重機版」聖誕老公公　網嗨翻：禮物來囉

空服員被紐機師害慘！穿制服搭機捷被當「瘟神」不得進站

柯文哲酸「講1個謊要10個謊掩蓋」　陳時中：他是在講他自己啦！

「埔鹽順澤宮冠軍帽」悠遊卡開賣　28日起四大超商限時預購

連續4天主持記者會！陳時中：秋冬本來就比較緊張

聖誕節作案！17歲少女「切肉厚刀」狠砍母　鄰居驚見婦噴血躺花園

大陸南方多省限電　他點出「甜蜜負擔」趕工全球訂單

新台幣貶值0.8分　收28.541元

慧眼看天下／2021全球市場 股匯市、基金利多在哪？

疫情風暴北港逆成長　「御鼎國際晶粵軒港式飲茶」進駐朝聖酒店

GUCCI「哆啦A夢」聯名全品項曝光　小圓包、水桶包、托特手袋有夠燒

養殖新技術　SPF模組化密閉式新藍海

染疫紐籍機師趴趴走 　陳時中：過了今天社區風險較小

哥只是個傳說！高雄4大傳奇人物　不認識他們別說你在地人

姆巴佩身價達1.8億歐元　一人打趴梅西、C羅總和

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

生活熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

快訊／再增4例境外移入！

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

紐籍機師曾搭北捷　陳時中證實曝原因

尾牙中三獎「4.8kg黑抹布」！內行：市值3萬

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

「急凍5度」　跨年夜15年來最冷

詐騙來電「你刷了90萬」　他神回1句對方招了

境外移入+4　指揮中心最新說明

同志面試被打臉「出櫃不算冒險」　臺虎精釀道歉

更多熱門

相關新聞

衝五月天演唱會　搭機捷交通攻略

衝五月天演唱會　搭機捷交通攻略

揮別2020、迎向2021，年底機場捷運沿線除了有五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會之外，跨年夜在A18高鐵桃園站前廣場還有跨年晚會。桃捷貼心製作搭車攻略，提醒乘客不要錯過末班車時間，跨年夜則規劃普通車連續41小時不打烊，從12/31早上6點營運至隔日1/1晚上11點，直達車維持現有時刻表。

桃園有感地震4級　機捷22點16分全線恢復正常

桃園有感地震4級　機捷22點16分全線恢復正常

臭水溝開蓋大翻身！中壢老街溪雙捷運站　2字頭超吸睛

臭水溝開蓋大翻身！中壢老街溪雙捷運站　2字頭超吸睛

A7站「7站就到北車」！網嫌：想吃宵夜都困難

A7站「7站就到北車」！網嫌：想吃宵夜都困難

旅客搭機捷電動步道竟被針割傷

旅客搭機捷電動步道竟被針割傷

關鍵字：

紐籍機師確診機捷機組人員

讀者迴響

熱門新聞

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面