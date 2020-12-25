案771廣明女匡列「187名接觸者」　18名同事居家隔離中！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

紐西蘭籍機師造成台灣本土防疫破口，和傳染者廣明女員工（案771）曾在社區趴趴走，中央流行疫情指揮中心也進一步公布活動足跡，目前176名接觸者也全數採檢陰性。指揮中心發言人莊人祥也表示，案771匡列187人，其中18名居家隔離，主要是同事。

案765為紐西蘭籍機師，確診後被爆出大鬧檢疫病房，也不配合疫調。指揮官陳時中也證實，案765疫調時未誠實告知接觸史及活動史依據傳染病防治法第43條規定，可處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，桃園市衛生局也祭出30萬罰金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而針對案771廣明女接觸者，莊人祥表示，目前還是維持採檢176人，接觸者匡列187人，18名居家隔離，主要是同事，159人自主健康管理，10名健康關懷，主要是商家接觸者，有任何症狀都可以就醫通報採檢。

指揮中心先前接連公布案760、765、766三名機師染疫，分別是本國籍30多歲女性、紐西蘭籍60多歲男性以及20多歲日本籍男性。最先確診的是女機師，後續調查這3人曾於12月12日同航班工作，航程均在密閉空間，時間長且有部分時間為無防護接觸（喝水、進食等），而由於紐西蘭籍機師於機上已有症狀，研判女機師、日籍機師都是在機上感染。

