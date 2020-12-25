　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

案771廣明女匡列「187名接觸者」　18名同事居家隔離中！

▲▼1225中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

紐西蘭籍機師造成台灣本土防疫破口，和傳染者廣明女員工（案771）曾在社區趴趴走，中央流行疫情指揮中心也進一步公布活動足跡，目前176名接觸者也全數採檢陰性。指揮中心發言人莊人祥也表示，案771匡列187人，其中18名居家隔離，主要是同事。

案765為紐西蘭籍機師，確診後被爆出大鬧檢疫病房，也不配合疫調。指揮官陳時中也證實，案765疫調時未誠實告知接觸史及活動史依據傳染病防治法第43條規定，可處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，桃園市衛生局也祭出30萬罰金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而針對案771廣明女接觸者，莊人祥表示，目前還是維持採檢176人，接觸者匡列187人，18名居家隔離，主要是同事，159人自主健康管理，10名健康關懷，主要是商家接觸者，有任何症狀都可以就醫通報採檢。

指揮中心先前接連公布案760、765、766三名機師染疫，分別是本國籍30多歲女性、紐西蘭籍60多歲男性以及20多歲日本籍男性。最先確診的是女機師，後續調查這3人曾於12月12日同航班工作，航程均在密閉空間，時間長且有部分時間為無防護接觸（喝水、進食等），而由於紐西蘭籍機師於機上已有症狀，研判女機師、日籍機師都是在機上感染。
 

ET快訊
廣達集團女匡列「187名接觸者」　18名同事居家隔離中
機師3人染疫群聚　擴大匡列接觸者149人！106人已採檢
LIVE／今增4例、社區感染風險增加！　陳時中突上記者會說明
薪水贏過科技業！他驚「年薪破百基本」　內行曝：30歲千萬資產
紐籍機師傳染廣明女「社區感染風險增加」！疾管署急發醫界通函
38歲壯男愛上65歲嬤：很愛做　洞房夜一摸「怪怪的」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連續4天主持記者會！陳時中：秋冬本來就比較緊張

印尼女入境「流鼻水未通報」　居檢自行服藥仍咳嗽今確診

國產疫苗傳卡關...民憂無望　陳時中緩頰：寄予厚望！

案771廣明女匡列「187名接觸者」　18名同事居家隔離中！

時力、基進呼籲：新竹市民別當白老鼠　停止數位身分證試辦

校長坐「總統級」豪車遭學生質疑　世新大學提３聲明：誇大其詞

機師3人群聚擴大匡列接觸者149人　106人採檢「有2人仍在國外」

境外移入+4！長期在美工作男與家人返國「檢附陰性報告」仍染疫

紐籍機師+廣明女染疫「增社區感染風險」　疾管署急發醫界通函

LIVE／今確診+4、社區感染風險增　陳時中親上火線說明

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

連續4天主持記者會！陳時中：秋冬本來就比較緊張

印尼女入境「流鼻水未通報」　居檢自行服藥仍咳嗽今確診

國產疫苗傳卡關...民憂無望　陳時中緩頰：寄予厚望！

案771廣明女匡列「187名接觸者」　18名同事居家隔離中！

時力、基進呼籲：新竹市民別當白老鼠　停止數位身分證試辦

校長坐「總統級」豪車遭學生質疑　世新大學提３聲明：誇大其詞

機師3人群聚擴大匡列接觸者149人　106人採檢「有2人仍在國外」

境外移入+4！長期在美工作男與家人返國「檢附陰性報告」仍染疫

紐籍機師+廣明女染疫「增社區感染風險」　疾管署急發醫界通函

LIVE／今確診+4、社區感染風險增　陳時中親上火線說明

連續4天主持記者會！陳時中：秋冬本來就比較緊張

李沃牆／「M型」社會來也！中產階級「薪」酸已成國安問題

NASA驚曝：銀河系可能佈滿「外星人屍體」！因科技進步已「自我毀滅」

Gogoro自己唱歌讓他大喊「羞恥Play」？除了按鍵切歌還能這樣做

美國現有房屋銷量首下滑「創38年新低」　連續5個月交易大好轉跌

北聯幫大哥拿「大疊錢磚」投資網拍　被拒「開槍示威」傷人砸店

印尼女入境「流鼻水未通報」　居檢自行服藥仍咳嗽今確診

國產疫苗傳卡關...民憂無望　陳時中緩頰：寄予厚望！

手機掉進海…釣客14天後「原地找回」　網驚呼：奇蹟般的重逢！

基本工資元旦起調漲　勞保、勞退每月提繳跟著漲

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

快訊／再增4例境外移入！

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

紐籍機師曾搭北捷　陳時中證實曝原因

尾牙中三獎「4.8kg黑抹布」！內行：市值3萬

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

「急凍5度」　跨年夜15年來最冷

詐騙來電「你刷了90萬」　他神回1句對方招了

同志面試被打臉「出櫃不算冒險」　臺虎精釀道歉

15年來最冷！跨年夜「冰凍番薯5°C」　最新寒流定案圖曝光

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面