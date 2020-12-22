花蓮聖誕很歐洲！耶誕城老外遠從台北來設攤　聖誕夜掀最高潮

▲花蓮幸福聖誕城歐洲聖誕市集」推出後引起觀光客和花蓮鄉親熱烈參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣府前石雕公園首創的2020年「迎光尋星幸福聖誕城歐洲聖誕市集」活動，於12月19日推出後引起觀光客和花蓮鄉親熱烈參與，活動持續到12月24日（四）聖誕夜將掀起最高潮。

縣府民政處表示，本活動特別謝謝在地「阿兜仔的店」響應擺設20幾個特色攤位，12／23、24兩天在外交部歐洲司、歐洲在台商務協會、台灣法國人協會大力支持下，將有10多家在台灣已經很有口碑的異國風攤商遠從台北來設攤，大家不用出國，就能在花蓮體驗正宗的歐洲聖誕市集，竭誠邀請全國遊客及花蓮鄉親闔家蒞臨，度過充滿異國風情的聖誕佳節。

▲聖誕市集將有遠從台北來的異國攤商趕來花蓮參加，聖誕夜將掀起最高潮。

這十幾個歐洲特色攤商，都是長年定居於台灣，並深耕發展多年，分別代表八個不同的國家的業者和單位。對這些長期待在台灣的外國朋友而言，其所信仰的基督教或天主教教義都告訴他們，聖誕節就該是個歡聚和奉獻的節慶。他們在台灣深耕已久，台灣如同他們的第二家鄉，能夠將歐洲風味的聖誕市集帶來花蓮，讓他們有機會為家鄉給與奉獻與回饋，對於長期不能出國的他們而言，也是一種紓解和釋放。

台灣因為防疫有成，國內觀光產業逐漸復甦，花蓮縣長徐榛蔚再次邀請大家把握這難得的機會，來到花蓮縣政府前的府前石雕公園歐洲聖誕市集，與這些來自歐洲的朋友們歡聚，一齊感受歐式聖誕氛圍和文化，為2020年的聖誕節留下難忘的回憶。

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