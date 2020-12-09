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台北最夯微醺伴手禮！北市府邀WAT聯名推出「台北特調」　創意設計引爆蒐集潮

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▲▼WAT,雞尾酒,臺北特調,夜遊台北,台北,觀傳局。（圖／記者黃克翔攝）

▲北市觀傳局推廣「yeah遊台北」夜間觀光，特別與WAT聯名推出2款「台北特調」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

提到台北旅遊，不論是從國外來的遊客或是島內旅遊的國人，大家對台北的印象不外乎是高聳的101、四通八達的捷運以及熱鬧的夜市。雖然疫情當前，但國旅大爆發加上仍有不少外籍人士在台灣生活工作，讓「台北印象」持續在網路上熱力放送，讓人直呼好想安排一趟台北之旅！台北市政府觀光傳播局近日也力推「夜間觀光」，要讓旅客在夜晚跟著在地人的腳步，走跳台北夜生活！為此，觀傳局首度與全台首間瓶裝雞尾酒便利店「WAT」合作，推出2款聯名「台北特調」，讓旅客品嚐不一樣的台北滋味，碰撞出令人眼睛為之一亮的驚喜。

首次以台北印象設計的調酒「台北特調」，最初在10月底ITF國際旅展登場，就引起眾人好奇探詢。這2款特調雞尾酒分別為「台北文山騷兒」、「台北艋希多」，是由「WAT」品牌創意長邱文駿擷取在地人都有所共鳴的「萬華青草茶」、「文山包種茶」延伸設計的創意特調。擁有新生代超模調酒師頭銜的邱文駿透露，雞尾酒的發想與原料絕大部分是來自生活上的概念，因此品牌一直都有發展「城市系列」的計畫，在觀傳局捎來合作邀約後，他很快就以小時候走逛夜市常見的「青草茶」，以及長大和朋友到貓空品茗「包種茶」的經驗為特調基底，而這2款茶飲正好也可結合過去台灣最大青草集散地「萬華」與包種茶故鄉「文山」這2處城市印象。

讓酒友躍躍欲試的「台北特調」，在旅展驚鴻一瞥後，終於也在11/13獨家於WAT店內上架，並迅速躍身成為最熱銷品項。邱文駿表示，設計時為了符合不同喜好，特別將酒精濃度做出區隔，若想一次品嘗兩種品項，建議先從酒精濃度較低的「台北文山騷兒」喝起。「包種茶有很鮮明的白花香氣，同時帶有淡淡的淺色水果味道，再者因發酵程度沒有很高，所以還是可以喝得到綠茶、堅果穀物類的氣息，所以我想到以經典雞尾酒sour的形式，展現包種茶的獨特香氣，並以花香、果香、穀物3個主題凸顯它的調性，花香的部分選用琴酒，水果則使用果香淡雅的楊桃，再用薏仁水帶出穀物香氣。」讓食材相互交疊出細緻風味的設計，讓不少客人一喝就察覺到縈繞在口鼻的茶香，相當清爽。

▲▼WAT,雞尾酒,臺北特調,夜遊台北,台北,觀傳局。（圖／記者黃克翔攝）

▲若習慣喝調酒配點心，邱文駿推薦帶穀物香氣的台北文山騷兒，適合搭配米果等小點一起品嚐。

至於酒感較為醇厚的「台北艋希多」，邱文駿直言青草茶風味強烈且帶有薄荷涼感，在酒類中同樣帶有涼爽口感的Mojito，就是相當適合延伸青草茶風味的主題。因此「台北艋希多」基底酒同樣選用蘭姆酒，再簡單搭配檸檬的酸甜，在原本的青草茶上堆疊出更豐富的層次。有別於清爽好飲的文山騷兒，這款艋希多走的則是濃郁大人味，讓喝過的客人都大為驚豔，更讓觀傳局的大熊局長劉奕霆一喝就愛上。

▲▼WAT,雞尾酒,臺北特調,夜遊台北,台北,觀傳局。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼邱文駿提醒，每瓶瓶裝雞尾酒在設計上已是完整風味，建議加些碎冰直接飲用，或是稍微shake搖飲讓風味更滑順輕盈。

▲▼WAT,雞尾酒,臺北特調,夜遊台北,台北,觀傳局。（圖／記者黃克翔攝）

輕巧的雞尾酒瓶拿在手上，引人注意的還包括經過特別設計的酒標。依循品牌WAT鮮豔設計的基調，2款酒標也走高彩度設計。「台北艋希多」直白地手繪出在地賣青草乾料的店鋪印象，「台北文山騷兒」則是以宣傳台北形象為出發，以「TAIPEI」字母為主體，再融合茶葉、貓空纜車等細節設計，巧妙帶出調酒與在地的特色。不僅熟悉在地的台北人，可以藉由台北特調重新建構自己對於老地方的新印象，外地或外國遊客也可以走逛特調主題的「原產地」。成長於台北的邱文駿推薦，「往文山走，逛逛動物園、搭乘貓空纜車到山上品茶，就是一個行程。到萬華除了青草巷，華西街、夜市也都是可以列入排程的景點，很適合帶著朋友體驗不同的台北玩法。」

▲▼「台北特調」海外行銷。（圖／記者黃克翔攝）

▲邱文駿強調，無論此次的2款台北特調或是店內其他品項，設計原則就是為主原料找到相符合的成分以延續它的風味，讓客人一喝就感受強烈，而不是「還要思考自己到底喝了什麼」。

玩遍台北後，總是想買些伴手禮回去和朋友分享，除了常見的鳳梨酥、肉紙和牛軋糖，現在還多了代表台北的調酒可選。邱文駿表示其實一般酒吧製作瓶裝再製酒很不容易，首先要找到合法工廠生產，再來還要跑產品檢驗等合法流程，才能正式生產上架，不過也因為這樣，包括「台北文山騷兒」、「台北艋希多」在內的WAT特調雞尾酒都有半年的保存期限，現在不僅是公部門接待外賓的伴手禮，也是近來國內遊客帶回家做為紀念或做交換禮物的最夯品項。下回若有朋友來訪，不妨就以「台北特調」為起點，帶著他們重新構築微醺chill感的台北印象。

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