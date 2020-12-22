台北跨年強制戴口罩　黃珊珊：屢勸不聽依法罰3000元

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布個案765活動足跡，遍及台北市天母新光三越、SOGO以及南崁好市多。台北市副市長黃珊珊與觀傳局長劉奕霆22日親上火線回應，強調跨年仍會舉辦，但要強制戴口罩。媒體追問強制戴口罩法源依據？黃珊珊說，現場會有很多志工勸導，屢勸不聽會依照《傳染病防治法》開罰3000元。





▲針對22日新增本土病例，黃珊珊偕同劉奕霆在北市府召開記會。（圖／記者袁茵攝）

被問到蘇貞昌22日要大家跨年別出來，會不會呼籲大家看電視？黃珊珊表示，台北市一向希望市民正常生活，只要戴口罩，應該是可以阻礙病毒傳染，但要非常小心，希望大家能戴口罩。蘇貞昌這樣說自然是有他的想法，但只要做好防護就不需要那麼緊張，現場也會有非常多志工勸導，希望大家能遵守規矩戴口罩，不希望把這當成很嚴重的狀態，「我覺得還是正常生活。」

至於有何法源依據要求強制戴口罩？黃珊珊回應，中央本來就有公告八大類場所要戴口罩，只要是相關活動場地，包括休閒娛樂、大活動，「若勸導不聽，我們都有罰則。」

黃珊珊提到，現場會準備很多志工勸導，如果勸導不聽就開罰，而罰則則是依照《傳染病防治法》開罰3000元。

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