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跟明火說掰！日本製IH調理爐讓《料理之王》選手大讚好穩定　廚房安全＋美感全面升級

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跟明火說掰！日本製IH調理爐讓《料理之王》選手大讚好穩定　廚房安全＋美感全面升級 。（圖／翻攝自影片）

▲如今廚房家電的功能愈來愈完善，安全性與穩定度也多有提升。（圖／擷取自ETtoday影片，下同）

消費中心／綜合報導

拜科技所賜，現在煮夫煮婦想好好煮一頓飯，愈來愈容易且安全了。忙碌的現代生活，往往沒多少時間料理自己或全家大小的飯菜，想要瀟灑進廚房再翩翩地優雅上菜，爐火是否給力、油煙是否容易吸附上身，都是關鍵。

近來小資男女的獨居比例愈來愈高，也傾向簡單快速的料理模式，過去被認為只能「煮小火鍋」的IH爐，現在竟然出現在近期討論度火熱的廚藝選秀節目《料理之王》上，看著比賽選手利用日本製的IH調理爐輕鬆煎煮炒炸，大大顛覆一般人的刻板印象！原來隨著料理安全備受重視，讓IH調理爐在日本的普及率逐年增加，其中的科技發展至今，在家就能端出滿滿一桌廚神好菜，如今也引領起時下家庭的廚房新趨勢。

▲▼日本製,IH調理爐,Panasonic,料理之王,恆溫,廚房,瓦斯爐。（圖／擷取自ETtoday影片）

▲近期討論度極高的廚藝選秀節目，讓選手使用IH調理爐變化出多道美味料理，刷新觀眾對於IH調理爐的新印象。

如何靠著日本製IH調理爐，料理出直逼星級的垂涎美味？直擊《料理之王》錄影現場，以客家菜、蔬食料理激起觀眾討論的參賽選手林聖智，過去在節目中曾以Panasonic IH調理爐呈現完美金黃色炸物的他，大推IH調理爐的恆溫控制技術，不僅可事先設定油煎、油炸溫度，讓他在炸物時，油溫還能穩定維持在200°C。傳統瓦斯爐的火侯較難控制，炸物時溫度難免持續上升，一不小心就炸出外黑內不熟的暗黑料理，還把廚房搞得油煙彌漫。所以同時讓林聖智印象深刻的還包括，IH調理爐磁場導熱、火力集中的特性，即使料理炸物也不會產生太多油煙，辛苦煮完料理後，身體也不會吸附太多食物味道，讓煮夫煮婦都能一派輕盈的進出廚房。

▲▼日本製,IH調理爐,Panasonic,料理之王,恆溫,廚房,瓦斯爐。（圖／擷取自ETtoday影片）

▲有別於傳統瓦斯爐不易控溫，IH調理爐可以精準控溫，幫選手與煮夫煮婦顧好爐火、事半功倍。

擅長甜點西餐，卻也以經典臺菜備受關注的參賽選手楊詠帆，以自己在節目中料理「水煮牛」的經驗分享，「這道菜色比較複雜，像是做醬汁的過程就會花費比較長的時間。」然而分秒必爭的廚藝戰場，不僅考驗選手臨場反應，也反應了料理鍋具的重要性。「這台IH調理爐的功率有3200瓦，因為它瓦數夠高、火力夠大，加熱速度非常快而且穩定，像我原本煮水都要花2、3分鐘的時間，今天使用IH調理爐大概只花30秒到1分鐘就煮滾水，讓我在比賽的過程中可以大大減少失誤。」無明火的設計，讓攝影棚的選手以及在家料理的煮夫煮婦格外安心，即使在夏天準備一席好料款待客人，也不怕煮完出來汗流浹背。

▲▼日本製,IH調理爐,Panasonic,料理之王,恆溫,廚房,瓦斯爐。（圖／擷取自ETtoday影片）

▲現下的日本製IH調理爐瓦數可高達3200W，加熱銷率更快更節能。

少油煙、火力大、無明火、不悶熱等特點，讓想趁年末換新爐具的煮夫煮婦，不再像過去那樣執著於瓦斯爐，而是把IH調理爐也納入考量。近年為了讓居家空間感寬闊，不少人傾向將廚房做成開放式設計，Panasonic IH調理爐為此也增添安全鎖設計，輕點一下就上鎖，不用擔心家裡的小朋友亂按誤觸啟動火力。

▲▼日本製,IH調理爐,Panasonic,料理之王,恆溫,廚房,瓦斯爐。（圖／擷取自ETtoday影片）

▲▼除了安全鎖設計，針對時有所聞的忘記關爐火釀災事件，IH調理爐也搭載防空燒自動斷電裝置，加上日本製造的品質，安全更提升。

跟明火說掰！日本製IH調理爐讓《料理之王》選手大讚好穩定　廚房安全＋美感全面升級 。（圖／翻攝自影片）

如今居家改造新趨勢，往往也將廚房視為一大重點，這讓Panasonic IH調理爐也大走優雅美型路線，以防刮耐撞的強化玻璃面板營造出俐落質感，抹布輕輕一擦，就能拭去油漬髒污，無論居家風格走簡約或高級路線，都能與它完美融和。

告別黏呼呼的廚房印象，才能讓人天天都想愉快下廚，幫自己與家人的健康長久延續。想和廚藝選秀節目的選手一樣，在有限時間裡輕鬆端出令人食指大動的料理，趁著週末假期，不妨預約到Panasonic廚藝生活體驗館現場體驗，就算是剛進廚房的初學者，也能追求省時省力兼顧安全與時尚的主廚之路。

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日本製IH調理爐Panasonic料理之王恆溫廚房瓦斯爐

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