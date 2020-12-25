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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／柯文哲就職6週年：台北一定可看到巨大改變　表現我們的魄力

記者蘇晏男、陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲台北市長柯文哲今（25）日就職滿6周年，他上午10時偕同3位副市長黃珊珊、彭振聲及蔡炳坤等，以「這六年來我想說的」為題，在t.-Hub內科創新育成基地召開記者會向市民報告施政成果。他在會中表示，沒有懷抱改變成真夢想的市民朋友的支持，不會有今天的6周年；未來2年，他同樣會兢兢業業在崗位上認真工作。

柯文哲列舉6年來曾做過BOT、公辦都更、社會住宅興建、市場改建及致力發展智慧教育等，但也坦言最難的不是編預算，而是「建立信任」。他強調，如今基礎已經打下，未來兩年，台北市一定可看到巨大的改變，表現出北市府的魄力與執行力。

柯文哲就職六周年致詞稿全文如下：

今天是我上任六周年的日子，其實對我來說，每天都一樣，就是認真工作，不過今天站在這裡，我還是心懷感激。沒有懷抱改變成真夢想的市民朋友的支持，不會有今天的六周年。其實未來的兩年，我們同樣會兢兢業業在崗位上認真工作。

我認為，創新是台灣唯一的出路，台灣經濟要提升，就必須鼓勵創新創業。因為畢竟我們沒有天然資源，知識經濟還是全力發展方向；我全力推動T-hub內科創新育成中心，這也是我任內從規劃簽約到完工第一件BOT案，它是全台最大新創育成中心，這麼大的基地，從簽約到興建完工總共只花了39個月，這是台北市政府展現效率的案例，對將來整個內湖地區產業有很大的影響。

政治的核心是執行力，過去的政府，講太多、做太少。其實不管是BOT、公辦都更、社會住宅興建、市場改建，最難的不是編預算，而是「建立信任」。在我上任前兩年，台北市BOT掛零，但是到了第三年招商金額是299億、第四年年591億、到了第五年，也就是去年，達到913億元，佔了全國招商總額一半以上。台北市連續三年蟬聯成為招商王，這證明什麼？那就是建立正直誠信的政治文化，也可以做好經濟發展。

「公辦都更」從無到有，我們咬緊牙關推動下去。這個星期「捷運科技大樓站瑞安段公辦都更」上樑了，這一塊荒廢了超過20年的土地，在我任內解決了複雜的產權問題、招商簽約，以及興建，這是政府及企業間共同推動都市發展的合作典範。台北市的公辦都更案量，目前還是全國第一，努力做下去，只要假以時日，大家一定會發現，台北的市容在不知不覺間，已經變美麗了。

為了落實居住正義，增進公共利益。其實我們不厭其煩協調居民，也很努力施工。在我任內興建與規劃中的社會住宅基地總共有42處、13,209戶開工， 在1,679億的社宅興建成本中(不計稅賦、土地)，中央補助只佔了不到1%，不過我們還是堅守財政紀律，讓社宅逐步在各個社區生根，從過去鄰避設施，現在變成市民的好鄰居，我們還是朝著務實的精神，朝著居住正義的方向前進。

▲▼由左至右是台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤、台北市長柯文哲及副市長彭振聲。（圖／記者陳家祥攝）

 

這幾年，台北市致力智慧教育發展。過去兩年，我們在全台北236所學校，校校有光纖網路、班班有free wifi、 internet port、85吋觸控螢幕，「台北酷課雲」計畫讓學習不再時間與空間受限，我們彌平數位落差，真正目的是建立網路人權。因為我相信，教育是窮人翻身的最後機會，政府必須做好網路人權，因為這具有翻轉社會的功能。我們不只在國民內的評比第一名，也在世界上獲獎無數。今年COVID-19全面衝擊社會時，這段時間，台北市在Ｅ化的努力與基礎建設，相信讓台北在後疫情時代會有更強的應變能力。

過去六年來，在e化與SOP之下，台北市政府已經成為一個高效率的單位，重大工程例如拆除中正橋引道，這麼複雜龐大的工程，我們是以小時當單位，表示台北市政府的能力已經脫胎換骨。最重要的是我們制定策略地圖，不追求短期利多、不政策買票，而是長期深入的打底。過去六年，我們把延宕幾十年的問題，一個一個解決掉。

第一果菜市場、魚市場、環南市場、成功市場、南門市場、北投市場，我們一個一個改建。北流、北藝、大巨蛋，過去被延宕的、停滯的計畫，我們逐一解決掉。「把所有小問題解決，就不會有大問題」。這六年來，我們認真工作，克服所有難關，讓台北朝向宜居永續城市邁進、希望與世界潮流接軌。

如今基礎已經打下，未來兩年，台北市一定可看到巨大的改變，表現出我們的魄力／執行力。目前捷運環狀線一期已完工，萬大線、信義東延線施工中，環狀線的南北環，預計明年中開工，也希望東環線可以在我任內開工。ＴＯＤ計畫是未來15年最重要的計畫，未來的捷運路網，讓市民朋友能更順暢的在這座城市移動。

讓年輕人敢結婚生子是國家戰略，在未來兩年，托嬰機構會從現在的75處增加到114處，公共化幼稚園比例從現在58%繼續增加到到70%，非營利幼兒園數量繼續維持全國第一。對於我們的長者，我們也會增加日照中心和加強住宿型長照機構的品質，繼續推廣居家醫療、居家藥師、居家復健、居家護理到居家安寧服務，讓長者快樂且有尊嚴享受老年時光。社宅維持一萬戶施工中繼續前進，這個月內湖南港地區就開創好幾個青創基地，未來還有十個青創基地會陸續開幕，讓年輕人在這座城市，能夠看到未來、看到希望。我也期許，不管由誰來接棒，都能有延續性的政策繼續深化扎根。

西區門戶計畫、東區門戶計畫、無圍牆博物館5+3計畫，這些都不是紙上談兵，是我們一個個去完成掉，北門、北流、北藝，未來都會是台北的地標，證明了柯文哲的團隊、是一個勇於任事的團隊、是一個正直誠信的團隊，我希望這樣正直誠信的文化就是未來的台北、也是台北的未來!

接下來的兩年，台北市政府還是會每天認真工作，將政治落實在人民生活中的每一天。我們繼續努力，謝謝大家。▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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