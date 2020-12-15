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美女主播蕭彤雯分享「3C教養術」！陪孩子面對沉迷問題　隨身帶「葉黃素凍」保養

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▲▼白蘭氏葉黃素凍，主播蕭彤雯專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲孩子撒嬌、搶著手機想玩，是許多家長包括主播蕭彤雯現下都要面臨的「3C教養問題」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

隨著3C裝置愈來愈普遍，孩童初次使用手機平板的年齡也不斷下修，加上2020年受到疫情影響，儘管台灣不像其他歐美國家面臨長時間的停課措施，但疫情前期戶外活動幾乎停擺，也讓小朋友待在家裡的時間比過去還長。這讓不少爸媽苦惱，孩子在家無聊難道只能讓他們用電視玩平板嗎？育有一女一兒的美女主播蕭彤雯對此頗有解法，她表示孩子從小到大已養成閱讀習慣，前陣子她買了不少書，而為了凝聚全家的玩樂時光，她也買了桌遊、手作DIY小物等，讓大人小孩都能趁這段期間好好聚在一起享受親子樂活。

不過，對照目前已有很高比例「3C成癮」的孩子，兩個寶貝難道不會吵著想玩3C遊戲嗎？對此，蕭彤雯笑言，「我們家的孩子不太花時間在3C上耶。」原來，相當注重孩子健康與學習專注力的她，不僅不讓孩子拿平板玩遊戲，同時也明確規範使用電視時間，「以我5歲的兒子來說，他用電視的時間要用一週算，時間加總起來大概只有半小時到一小時，而且假日我們多會安排活動，算一下他大概已經一個多月沒用電視了！」不過面對時下許多家長無暇顧及孩子，只好讓3C充當「保母」的問題，她也感嘆，「我明白很多家長為了讓孩子盡快把飯吃完，會讓他們配著平板影片一口一口餵。我女兒小時候一碗飯可以吃2小時，但我還是堅持不開電視，就讓她專心慢慢吃完。」在這個教養原則上相當堅持的蕭彤雯，即使現在面對兒子的百般撒嬌，仍堅守初衷不妥協，「現在14歲的姊姊還會在旁邊告訴他，『你不要再問了，因為姊姊小時候也是這樣。』哈！」她解釋，只要小時候不養成習慣，長大後面對一如既往的規範，就不怕他們有所反彈。

▲▼白蘭氏葉黃素凍，主播蕭彤雯專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲面對兒子的撒嬌攻擊，仍然守住原則的蕭彤雯笑說：「真的不能讓他們養成習慣！」

然而，蕭彤雯也直言，「學齡前，我們有辦法不讓孩子依賴3C，但到了中高年級就很難避免了，畢竟現在是網路時代，許多功課需要上網查資料，我自己也曉得沒辦法抵抗時代潮流，所以現在的爸媽應該要朝2方面著手，一是與孩子討論使用3C的方式與時間，二是在其他方面維護他們的健康。」

其實家長想想自己使用3C的習慣就知道，有時明明在處理公事，突然朋友傳了訊息來，很容易就分心聊起天，青春期的孩子使用時難免也是如此。「青少年很容易在這點上與父母產生衝突，我詢問過不少專家，他們都建議可以藉由監護管理APP，和孩子追溯他們使用3C的時間，有些孩子看到自己原來有9成的時間都沉迷在社群媒體，自己都會嚇到。當孩子也意識到自己花了太多時間在3C上，下一步就可以和他們討論未來的使用模式。最重要的是要讓孩子了解，家長不是要監控他們，而是希望培養他們有效率的使用方式。」

▲▼白蘭氏葉黃素凍，主播蕭彤雯專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲葉黃素凍微酸甜的口感，讓孩子的每日保養都能成為一種獎勵與享受。

如今，蕭彤雯的女兒正面臨早上6點半出門，晚上到11點多都還在念書的國中階段，兒子也正為了小學生涯開始利用線上教學影片系統預習小一課程，都是會過度的階段。蕭彤雯除了為孩子的書房，挑選具有技術、可調節燈光的檯燈，過去也會選購葉黃素飲品或錠劑幫孩子保養。不過她發現，有時孩子急著出門往往沒時間喝，錠劑對他們而言又像藥品，難免抗拒不吃，直到近日她發現一款做成果凍狀的「白蘭氏葉黃素精華凍」，總算解決目前催促孩子定時保養的煩惱。讓蕭彤雯首先讚賞的是它條裝好攜帶、就像一般果凍點心的設計。「早上孩子出門前我就叫他們放幾條在書包裡，加上這款葉黃素凍口感真的就像果凍一樣，完全不用督促，他們自己就會主動說要吃。」

▲▼白蘭氏葉黃素凍，主播蕭彤雯專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲習慣為孩子準備各種保養食品的蕭彤雯表示，對於現在課業繁忙的他們來說，營養品的「好攜帶度」往往就是持續食用的關鍵。

主打建議連續食用21日、無添加色素與防腐劑的葉黃素精華凍，蕭彤雯在孩子食用前自己也曾試吃，並驚豔「不會很甜」，「它微甜的口感正好讓家長覺得放心，可以持續給孩子補充保養。」為了讓孩子在身體健康與學習效率上取得平衡，蕭彤雯對於孩子的3C教養原則十分謹慎周全，她坦言自己最近也和女兒溝通，把智慧型手機換成大家戲稱的「智障手機」，保留可以和家人聯絡的功能，需要上網做功課時就使用家裡的電腦，「幾個月後我主動問女兒要不要換回手機，她竟然說『馬麻我覺得不用了』。因為她也發現這段期間，念書變得更容易專心，可以運用的時間也變長了。」蕭彤雯以此經驗分享給現正因3C問題與孩子拉扯的家長，「其實孩子們都會懂的。」

▼白蘭氏葉黃素精華凍-量販、便利商店、全聯、藥妝店、網路等各大通路販售中。

▲▼白蘭氏葉黃素凍，主播蕭彤雯專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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