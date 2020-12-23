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快訊／台北跨年晚會　柯文哲留伏筆：我可能前一天說不辦　

▲▼柯文哲出席亞洲臺灣商會聯合總會第28屆第2次理監事聯席會議。（圖／記者陳煥丞攝）

▲柯文哲出席亞洲台灣商會聯合總會第28屆第2次理監事聯席會議。（圖／記者陳煥丞攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布紐西蘭機師（案765）活動足跡，遍及台北市天母新光三越、SOGO以及南崁好市多，引發外界質疑台北市跨年晚會還要不要辦？台北市長柯文哲23日表示，會按照要辦的原則去準備，但他可能前一天會講說不辦。

柯文哲23日出席亞洲台灣商會聯合總會第28屆第2次理監事聯席會議，他在致詞時先是感謝與會來賓，提及大家在疫情時間、回台沒那麼方便的狀況下，還是到場參加活動。到現在為止，台灣在今年一整年防疫表現是做得非常好，不過放在整個世界來看，台灣最特殊的地方並不是確診案例少，而是經濟傷害相對小，他看統計數字上能講出名字的國家，只有2個是GDP維持正向的，一個是台灣，一個是中國。

▲▼柯文哲出席亞洲臺灣商會聯合總會第28屆第2次理監事聯席會議。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲表示，不過現在疫苗已經出來了，從專業估計來看，全球應該明年7、8月就會開始解禁，因為大概也要花7、8個月時間來打疫苗，所以他都跟同仁說，還有7個月請大家再撐一下，撐過這段時間別突破。

柯文哲提及，目前大家最關心的就是紐西蘭機師案，到底在台北造成多大破口？直到他剛剛出門前，疫調中心都還在追當中。回想俄羅斯芭蕾舞團時期，他主張要把表演停掉，雖然有人認為票都賣出去了，影響會很大，會有好幾千萬損失，可是現在是年末大家在吃尾牙的時刻，他認為如果突破的話，要關掉的就是餐廳，畢竟這樣就無法圍著吃飯了，這樣計算損失會更大。

柯文哲說，他在進來前被記者問跨年要不要辦？「標準答案是這樣，按照要辦的原則去準備，但是我可能前一天講說不辦」，所以有一種新名詞叫「新常態」，意思是隨時學著跟疫情共存，就算疫情理論到明年7月全球開始解封，但是有把握說所有國民疫苗打一輪嗎？不一定，就算疫苗全部打一輪，這次病毒會不會產生新變種且突破疫苗，他也不能確定，所以從此要有新的態度「與疫情共存、與狼共舞」。

柯文哲強調，也就是說，「我還是盡量維持正常生活，但風吹草動要有能力緊急應變」，所以說跨年晚會要不要辦，答案是按照要辦的角度去準備，但是「我可能前一天就跟你講說不辦了」，因為他們有設定好防疫標準，一但有本土不明案例，社區感染超過15例，還是要停辦，1例的話就要做政治判斷，要求大家戴口罩、路邊攤販全部停掉

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