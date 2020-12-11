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這個世界永遠都有偏見…王小棣挺「無碼世界」溫柔發聲：所以我們才要努力面對

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▲▼同志大遊行,多元族群,同婚,平權,吉立亞醫藥,性別友善。（圖／擷取自「無碼世界」活動網站）

▲「無碼世界」請來名導王小棣暢談她對於社會偏見等看法。（圖／擷取自「無碼世界」活動網站，下同）

生活中心／綜合報導

你心目中的「無碼世界」是什麼樣子呢？這可不是什麼18禁的話題喔。很多時候我們會因為差異、不符期待而產生誤解與偏見，就好像為對方覆上一層馬賽克，無法看見真實的彼此。而「無碼世界」的訴求，就是希望能夠增進社會大眾的互相理解與包容，別再因歧視或刻板印象而影響生活。談到偏見，LGBTQ+族群而言應該感受很深，知名導演王小棣暢談自己的生命經驗，溫柔又堅定的話語，以同理的角度為多元族群發聲，短短不到5分鐘的影片，一字一句都觸動心弦，深深被其所感動。

對於眾人期待的無碼世界，小棣老師在影片開頭就先為大家打了一劑預防針，她直言「這個世界永遠都有不了解和偏見」，但隨即也溫柔開示「所以這才是我們要努力的地方」，如果我們都願意敞開心胸去理解、包容每個人，那是不是就能大幅減少因偏見、歧視、刻板印象而發生的遺憾呢？

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小棣老師以自己善於說故事的內斂功力，為仍在心底消化這類議題的民眾轉譯，「簡單來說，當看到兩個人相愛、成立一個家庭、為他們的憧憬而努力的時候，盡一切力量幫助、祝福他們。」說到底，同志運動的推廣和異性戀的成家觀念並無牴觸，理解看似和自己選擇不同的人，其實追求的也僅是與相愛的人甜蜜成家，才能踏出認同擁抱的第一步。

儘管去年台灣成為亞洲第一個同婚法案通過的國家，但受限於家庭、職場等種種因素，LGBTQ+族群想擁有和異性戀一樣的權利與福利，還是有大大小小的關卡需面對，仍有許多人未能接受同性戀者，需要面對親朋好友的質疑與不諒解，小棣老師以自身經歷撫慰LGBTQ+族群焦慮的心，她透露當時自己和伴侶的家人各有不同反應，但只要雙方相信自己快樂、相信愛情，家人都會看在眼底「他們慢慢會走進來」。

▲▼同志大遊行,多元族群,同婚,平權,吉立亞醫藥,性別友善。（圖／擷取自「無碼世界」活動網站）

▲與伴侶走過人生精華階段的小棣老師，侃侃而談當時如何面對家人，並帶著家人走進自己想要的生活。

面對這些關卡需要集眾人之力，畢竟，一個人可以走得很快，但如果有志同道合的人同行，便能走得更遠、發揮更大的影響力；同志遊行只是一天的活動，但去除偏見是每天都必須努力的事。因此，第18屆臺灣同志遊行大會與長年致力於消除偏見的吉立亞醫藥攜手打造「無碼世界－異同解碼，讓愛真實」系列活動，期望集結眾人的力量消除對於多元族群的恐懼與污名，除了邀請小棣老師深情分享外，也邀請許多名人、意見領袖獻聲支持，包括陶晶瑩、黃子佼、艾怡良、宋芸樺、歐陽靖等人提供能量箴言，希望藉此給予大家更多支持、鼓勵的能量。

這個世界永遠都有偏見…王小棣挺「無碼世界」溫柔發聲：所以我們才要努力面對（圖／公關提供）

▲除了名導王小棣，知名主持人黃子佼、陶晶瑩等名人皆一同響應，期盼能帶給受偏見所苦的人們更多力量！

除了專訪影音、文章外，「無碼世界」活動網站中貼心設置解碼小遊戲，不僅在線上能異同解碼，完成解碼任務後，還能擁有個人專屬相框。期望能透過線上與線下活動串聯，將這個精神深深打入每個人的心中，並促成行為改變，邀請大家異同解碼，讓愛真實，攜手打造去除標籤及汙名的理想世界！

知名導演王小棣完整專訪請見：https://www.whatwelivefor.tw/kols/5
線上解碼互動體驗請至：https://www.whatwelivefor.tw/#block-d（還能打造專屬相框哦！）

▲▼同志大遊行,多元族群,同婚,平權,吉立亞醫藥,性別友善。（圖／擷取自「無碼世界」活動網站）

▲歡迎至活動網站體驗互動遊戲，打造專屬能量相框，一同邁向消除偏見的「無碼世界」。

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