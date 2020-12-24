國民黨牌子「禁止反萊豬」？　網友：嘴巴說不要標語很誠實

▲國民黨反萊豬牌子。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

記者黃巈禾／台北報導

立法院24日針對9項攸關美豬美牛進口的行政命令進行表決。台灣基進立委陳柏惟PO出一張國民黨牌子的照片，質疑國民黨牌子的意思是禁止反萊豬，網友看了全笑翻，直呼「嘴巴說不要，標語倒是很誠實的」。

國民黨團反對萊豬進口，每位立委桌上都立著一個牌子，值得注意的是，牌子上面寫著「反萊豬」，卻是紅色的禁止符號，紅色斜線劃過反萊豬三個字。人在立法院的陳柏惟拍下這一幕，PO到網路上，並說，如果認真看的話，「他們其實是禁止反萊豬」。

照片釋出後，吸引網友熱烈討論，網友紛紛留言「全黨委員智商堪慮」、「嘴巴說不要，標語倒是很誠實的」、「言行不一的傢伙們，其實他們是傲嬌對吧？」，「Q哥邏輯正確」、「邏輯零分的一群人」、「真的突破盲腸」。

民進黨立委林楚茵也在臉書粉專轉發陳柏惟的照片，並表示「不分享不行，感謝國民黨支持，負負得正，3Q的觀察太強大，國民黨的邏輯，我們應該提醒他們嗎？」

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