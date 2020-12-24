高虹安「留言」遺憾五月天演唱會延期　網嗆：委員請好好上班

▲高虹安回應五月天演唱會延期，卻遭網友反嗆好好上班。（圖／翻攝自Facebook／相信音樂國際股份有限公司）

記者蘇晏男／台北報導

針對樂團五月天「好好好想見到你」演唱會因為疫情延期一事，民眾黨立委高虹安24日下午在主辦單位「相信音樂」臉書留言表示，「感謝您們考量防疫至上」，然而此舉卻被網友回嗆，「高虹安委員請好好上班」。

五月天「好好好想見到你」演唱會原定聖誕節於桃園棒球場登場，但因台灣爆發本土病例，為了防疫，「相信音樂」24日下午臨時宣布25、26、27日的3場演出確定延期，已購票的粉絲可辦理退標。

主辦方也在臉書寫道，「再多的損失，比不上你們好好的萬無一失，相信音樂與大家共同努力防疫，期待好好的見到好好的你」。

在五月天演唱會因防疫延期的消息傳出後，高虹安則於上述貼文底下留言表示，這真的是不容易的決定，雖然感覺好遺憾，但感謝您們考量防疫至上，「by 買好票原本好期待的五迷」。

然而，由於立法院24日正在表決開放萊豬及30月齡以上美牛進口的9項行政命令，有眼尖網友立刻回嗆，「高虹安委員請好好上班」、「所以左手按表決器右手留言？」。不過也有網友緩頰，「沒有衝突呀」、「我怎麼覺得委員是忘了登出臉書公開帳號」。

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