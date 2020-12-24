行政院將設「資訊看板」　公布每日萊豬進口數量

▲行政院祕書長李孟諺。（資料照／記者陳家祥攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院預計24日表決通過萊豬及30月齡以上美牛進口的9項行政命令。針對如何實施逐批查驗進口豬肉，行政院秘書長李孟諺表示，未來政府會設立「資訊看板」，原則上在每個上班日於衛福部和農委會網站上，以新聞稿方式公布每日本土肉品產量及進口肉品數量、來自哪個國家等訊息。

行政院11月26日宣布針對萊豬進口祭出5大管理措施，包括赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等。對此，李孟諺24日在行政院會後記者會上表示，這部分政府已經積極籌備跟進行。

他舉例，各部會跟各縣市政府已經輔導約22萬3千家店家或商家，完成相關標示，包括農委會從本土豬的屠宰場、肉商，甚至到菜市場肉舖，針對台灣豬部分做出相關豬肉標示、輔導，所以上述業者已經了解標示原則跟作法，政府也發放相關貼紙給他們使用。

在逐批查驗部分，李孟諺指出，衛福部跟海關已經做好準備，包括人力、設備和相關實驗室，每批進口都會抽樣檢查、採樣、送驗。

他也預告，未來政府將會在每個上班日公布一個資訊看板，提供當天國產肉品產量及進口肉品數量、來自哪個國家，以及相關檢查結果等資訊，讓民眾可以了解、放心，並感受到政府嚴格把關、確保國人食安的決心。

至於會在哪裡刊出？李孟諺指出，原則上會公布在衛福部、農委會相關網頁上，用新聞稿方式讓民眾知道，但細節部分、刊版內容以及格式，會再找適當時機公布。

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