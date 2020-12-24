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地方反制中央！萊豬叩關仍無統一標準　政院：徵詢意見中

▲國民黨舉辦「最後的晚餐」晚會，黨主席江啟臣與立委燭光祈福，唱美麗島。（圖／記者林敬旻攝）

▲萊豬叩關，立法院24日上演表決戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

攸關含萊克多巴胺美豬進口的9道行政命令，24日在立法院上演表決戰，力拚在午夜前完成審查。目前各地方政府針對萊豬，都依據自治條例有不同規範，未來正式開放後恐出現各地不同調的現象。對此，行政院表示，目前還在徵詢各地方政府，也會視今天的表決結果，最後做一個整體盤整，再來做相關的處置。

為了阻擋萊豬，各地方政府紛紛透過自治條例手段防堵，面對中央與地方法規相牴觸，行政院長蘇貞昌曾表示，會公布統一做法；但開放時程迫在眉睫，剩下倒數一周的時間，行政院至今仍未宣布統一的處置措施。

行政院24日召開院會，秘書長李孟諺會後表示，目前正在跟各地方政府徵詢，請他們提供自治條例部分的回覆，也會視今天的表決結果，最後做一個整體盤整，再來做相關的處置。

至於是否在元旦後，地方法規牴觸中央便無效？李孟諺說，全國包括民眾都很希望各地方政府做法是一致，才不會同樣一個食品到了不同縣市會有不一樣的標準或原則，這樣民眾會有無所適從的問題，全國在食安的標準、做法應該是一致，才不會亂了套。

至於什麼樣的時機宣布一致做法跟處置，李孟諺說，行政院現在也密切跟各地方政府聯繫，會在適當時機做相關處理。

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關鍵字：

蘇貞昌行政院萊豬美豬自治條例

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