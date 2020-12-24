林淑芬、劉建國跑票面臨黨紀處分　柯建銘：一定會處理

▲立法院會處理《學校衛生法》修正草案，國民黨立委手舉「騙」字標語。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會24日上午處理《學校衛生法》部分條文修正草案，朝野黨團掀起表決大戰，其中民進黨立委林淑芬、劉建國與民進黨團意見不一致，在多條關鍵條文中投下棄權票。對此，民進黨團總召柯建銘受訪時表示，民進黨團內部有討論過，「我們一定會處理」。

總統蔡英文在8月28日宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，9項攸關進口的行政命令歷經3個月審查後，立法院於24日加開院會，處理9項攸關萊豬進口行政命令、《食品安全衛生管理法部分條文修正草案》、《學校衛生法》等部分條文修正草案。

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者屠惠剛攝）



現行《學校衛生法》條文明定，學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品，並禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品；學校辦理膳食之採購，應參考中央餐廚或外訂餐盒採購契約書範本與供應業者簽訂書面契約，報請主管機關備查。

此次修法最大爭議點在於，在野黨希望明訂含瘦肉精肉品禁止進入校園，民進黨則主張透過行政契約規範，無須入法。立法院會24日在處理第23條的關鍵條文時，最終以贊成60人、反對45人、棄權1人的票數，通過民進黨團所提修正動議，亦即維持現行條文不予修正。

不過，儘管民進黨團憑藉人數優勢，多數條文皆依照民進黨團所提版本通過，但林淑芬、劉建國在多數條文與民進黨團意見不同調，在處理第23條的關鍵條文時，林淑芬更成為唯一棄權的民進黨立委。

林淑芬會後表示，自己坦然接受；劉建國則說，「我一切泰然」。柯建銘受訪時則表示，民進黨團內部有討論過，「我們一定會處理」。

此外，民進黨團24日上午召開黨團大會，柯建銘在會前受訪時表示，民進黨團今天就是16個字，勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決，並呼籲黨籍立委勇於辯護與發言。

至於外界好奇，黨籍立委若有跑票行為，民進黨團是否將祭出黨紀，柯建銘則說，民進黨團有自己的處理機制，「你們看著就好」。

▼民進黨立委劉建國。（圖／記者屠惠剛攝）



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