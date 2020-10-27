臺大雲林分院職能師帶領精神科病友　打造「悠栽小舖」online

▲臺大醫院雲林分院提供病友透過園藝工作做為職能復健的園地，打造「悠栽」小舖由職能治療師帶領精神科病友執行計劃，藉此鼓勵病友踏出回歸社區的第一步。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院提供病友透過園藝工作做為職能復健的園地，打造「悠栽」小舖由職能治療師帶領精神科病友執行計劃，從外牆裝飾、花台堆砌、步道鋪設、多肉及香草植物的栽種，讓原荒廢的建築物，散發重生光芒。今（27）日揭牌試營運，「悠栽」小舖將帶給民眾悠然自在、紓壓放鬆的感覺。

精神醫學部主任黃偉烈表示，「悠栽」小屋把原本只供欣賞的香草植物變成充滿香氣的點心及飲品，溫室中展示了豐富的多肉植物，在病友用心照顧下，欣欣向榮，生生不息，且透過多肉的移盆、裝飾，或是組合盆栽的體驗，不僅在玩沙摸土的過程中，感受植物神奇的力量，也提供了病友更多元的職業復健訓練，使得他們的生活更具意義。

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院長黃瑞仁說明，2018年引進園藝治療，添增多元化的職能治療方式，將原有的園藝空間重新整理為療癒花園，運用園藝治療，建置「樂滿地花園」，透過參與園藝治療有助於改善精神病人的病情，透過種植與外界展開連結，期間有人走出憂鬱，思想變得正面。

▲日「悠栽」小舖今（27）揭牌試營運，將帶給民眾悠然自在、紓壓放鬆的感覺，處處可見其巧思及用心，歡迎民眾踴躍光臨，來一場「悠栽」的園藝療癒之旅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為了更增加他們的成就感和自信心，提升自立生活能力，我們也進一步思考如何輔導病友增加一技之長，因此團隊在去年(2019年)繼續向院方爭取經費，建置「悠栽」小屋，將精神科病友細心照料的香草植物，製作成點心及飲品，在營運的過程中也可以學習與他人互動，職能治療師從旁協助，藉此鼓勵病友踏出回歸社區的第一步。

職能治療師陳雅玲表示，園藝療法注重的是人與植物間的交流，藉由怡情的景觀欣賞(being)，在樂滿地花園中透過觸、聽、嗅、味、視覺五感的刺激得到身心療癒；及實質的拈花惹草(doing)，藉由與植物的直接接觸，在DIY操作過程中與植物對話，得到紓壓。

職能治療師陳雅玲說，目前「悠栽」小舖營運時間為每周二、五的上午9時至下午4時，除了花草餅乾與花草茶的販賣外，也提供的園藝手作課程，有多肉盆栽的組合以及乾燥花香氛片的製作，歡迎民眾踴躍光臨，來一場「悠栽」的園藝療癒之旅。

▲藉由怡情的景觀欣賞(being)，在樂滿地花園中透過觸、聽、嗅、味、視覺五感的刺激得到身心療癒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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