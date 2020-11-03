骨鬆醫療照護網出擊　台大雲林分院深入長照機構追蹤治療

▲臺大醫院雲林分院、臺灣楓城骨科學會及台灣安進，合作推動「雲林縣老年族群骨折風險暨骨質疏鬆篩檢計劃」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣老年人口約12.7萬，年長者罹患慢性病的機率高，骨質疏鬆症更是年長國人罹患的慢性病排行第四位，臺大醫院雲林分院骨科部去年起與臺灣楓城骨科學會、台灣安進攜手合作，推動雲林縣老年族群骨折風險暨骨質疏鬆篩檢計劃，深入長日照機構，篩檢千名長者，並針對骨質疏鬆患者主動追蹤治療，成效卓越。

高齡骨鬆患者加上共病 骨折風險高出三倍以上，一般人身體骨骼內有造骨細胞、破骨細胞兩種，負責骨質的製造和分解，若受到激素分泌下降影響，破骨細胞活性增強，會使得分解速度高於製造速度，造成骨質流失，也就是所謂骨質疏鬆症。

骨科部主治傅紹懷醫師說明，骨質大約在20至30歲時達到最高峰，之後會隨著年紀增長而逐漸減少，中年以後骨質每年平均減少0.3%-0.5% ，到了80歲骨質更會加速流失。由於骨質流失並不易察覺，大部分高齡患者都是實際發生骨折之後，才發現自己患有骨質疏鬆症，卻早已錯失治療良機。

臺大醫院雲林分院、臺灣楓城骨科學會及台灣安進，合作推動「雲林縣老年族群骨折風險暨骨質疏鬆篩檢計劃」，由臺大雲林分院骨科醫師傅紹懷帶領醫護團隊，主動深入40間長照、日照機構與社區，進行大規模評估篩檢，共計千名長者受益，但卻僅有2%長者接受骨鬆治療，仍有許多暴露於骨折風險的長者並不自知，亟待宣導與建立正確認知。

傅紹懷醫師指出，目前骨鬆藥物使用方式有口服及針劑型，若高齡長者擔心無法每日按時服藥，可以跟醫師討論、選擇自己適合的藥物類型，以降低往後骨折與可能產生不良於行的風險。先透過篩檢有效讓更多長者建立骨質健康的正確認知，也避免了許多可能的不幸。

臺大醫院雲林分院劉宏輝副院長表示，此計畫結合「休士頓阿波羅計畫」主動出擊前進社區替長者健康把關，提高醫療的可近性，如果發現需要更進一步處理的狀況，便能直接聯絡總部—臺大醫院雲林分院，即時諮詢並安排轉介治療，真正落實「活潑、快樂、健康與在地老化」願景。

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