台灣防疫令國際驚豔　4印尼籍醫事人員為取經「隔離21天」

▲今（26）日上午開訓典禮，由院長黃瑞仁院長帶領副院長馬惠明、國際醫療中心盤建德執行長，與印尼東爪哇泗水愛爾朗加大學、瑪琅布拉維加亞大學三位醫師和一位護理師在座談交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

衛生福利部的「新南向醫衛合作及產業鏈，一國一中心」政策，印尼部分由臺大醫院負責，受到疫情影響，許多國際間的交流與學習窒礙難行，臺大醫院雲林分院突破疫情困境，自印尼的菁英種子4名醫事人員來台，總共歷經21天的嚴密防疫作為後，於本周正式開始為期四個月的觀摩與訓練。

今（26）日上午開訓典禮，由院長黃瑞仁院長帶領副院長馬惠明、國際醫療中心盤建德執行長，急診部主任、心臟血管中心主任、神經部主任、護理部主任等多位主管與印尼東爪哇泗水愛爾朗加大學、瑪琅布拉維加亞大學三位醫師和一位護理師在座談交流中揭開序幕，會中亦分享印尼在收治COVID-19病人的情形。

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受訓的4位菁英種子醫師與護理師分別是來自瑪琅布拉維加亞大學的Dr. Ali醫師，與Dr.YOGA醫師，泗水愛爾朗加大學的Dr. Adi醫師和Mr. Andis護理師。他們將分別於急診部、心血管中心、神經醫學中心與護理部等單位學習。為了增長見聞，也將安排他們前往臺大醫療體系中總院急診部、內科部與新竹分院急診部、護理部交流學習。

臺大醫院雲林分院黃瑞仁院長表示，嚴格遵守中央流行疫情指揮中心規定，此次印尼醫師來台代訓並不輕鬆，其實印尼醫事人員分別於9月30日和10月4日已抵達臺灣，但必須經過14天的居家檢疫，並於檢疫期滿後通過兩次PCR檢測為陰性，仍持續維持7天的自主健康管理，總共歷經21天的嚴密防疫作為後，才終於在本周正式開始為期四個月的觀摩與訓練。

臺大醫院雲林分院國際醫療中心主任馬惠明副院長表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，原本停頓的交流，在今年6月舉辦COVID-19防疫視訊會議後，印尼雙方醫院對我們台灣抗疫成果感到十分驚豔，強烈表達希望能夠繼續深入學習。

臺大雲林分院長黃瑞仁表示，繼2017年布吉納法索四位學員來斗六進行為期三個月的專業訓練之後，這是本院再次執行長期國際代訓的計畫。尤其在全球疫情籠罩的情況下，能夠突破重重困難，更是難能可貴。望透過精英種子醫師的培訓，分享台大與雲林經驗，推動國際醫療的互動與成長。



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