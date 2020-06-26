台大醫院雲林分院火警　院方澄清：冒煙的是負壓隔離「實驗室」非病房

▲臺大醫院雲林分院負壓實驗室傳火警，警消人員於14點38分將火勢完全撲滅後進行排煙作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

端午連假進入第二天，臺大醫院雲林分院今天正常門診，卻在26日下午驚傳火警，消防局14點15分獲報負壓隔離病房冒煙，但無人受困，警消出動一大隊、四分隊共12車22名人員前往搶救，經查起火點其實為「檢驗醫學部負壓實驗室」，並於15分鐘後自行撲滅，詳細起火原因仍待火調小組釐清。

雲林縣消防局下午14點15分獲報臺大醫院雲林分院負壓實驗室天花板冒出濃煙，現場無人受困，由於該院今日正常門診，院中能有病患、民眾，警消不敢大意，隨即派出第一大隊、斗六、斗南、六合、公園分隊共12輛各式救災車與22名警消人員前往搶救。

▲臺大醫院雲林分院驚傳火警，負壓實驗室冒出濃煙，燃燒面積約3.3平方公尺（約1坪）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺大醫院雲林分院立即疏散院內人員及留院觀察病患，所幸現場位置與人較多之門診區非同棟大樓，14點32分尋獲正確起火點為肺結核負壓隔離檢驗室，並由院方人員迅速先行撲救滅火，警消人員於14點38分將火勢完全撲滅後進行排煙作業，初估燃燒面積約3.3平方公尺（約1坪），無人員受傷。

▲臺大醫院雲林分院驚傳火警，負壓實驗室冒出濃煙，燃燒面積約3.3平方公尺（約1坪）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台大醫院雲林分院院長室顧問林宏茂表示，檢驗醫學部肺結核負壓實驗室天花板發現濃煙後，隨即啟動通報與疏散作業，現場工作人員約50名，檢查與鄰近區域之急診留觀病人16名、護理之家疏散16名，皆進行預防式疏散至安全區域，不排除是空調機或管線引起，詳細火災原因尚待消防局進行調查。

▲臺大醫院雲林分院一度傳出負壓隔離病房火警，經查後起火點其實為「檢驗醫學部負壓實驗室」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►二手票券豐富你的生活

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。



【其他新聞】

►端午節就是要拜這尊 國定古蹟麥寮拱範宮請出「龍頭公」

►打造在地品牌「雲林一百選」 雲林商圈品牌智慧行銷成果豐碩

►怕端午粽子吃不完 雲林超創意「端午粽」大人小孩都尬意

►雲林劍湖山世界水樂園23日開放 出現人潮「濕fun壓力」