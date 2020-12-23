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獨／踢爆紐機師鬼扯莫凡彼用餐！消失1hr…接觸者恐持續擴大

▲▼案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

▲染疫機師跑天母！大葉高島屋為確保安全，閉店後「全面消毒」 。（圖／指揮中心提供）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎案765（長榮航空紐西蘭籍機師）活動足跡，23日經台北市議員曝光後引爆指揮中心未據實公布爭議，《ETtoday新聞雲》記者查證，發現案765在12月9日下午曾開車到兄弟飯店內停車且步行前往台日交流協會內洽公，據疫調人員透露，過程中機師均單人前往且都有戴口罩做好防疫措施；但該機師對於9日下午自述的疫調行蹤，卻和監視器調閱畫面有明顯出入，其間曾消失了一個小時，這段時間他究竟和誰接觸，疫調單位還在追查中。

更值得注意的是，機師向疫調人員透露，他當天下午離開台日交流協會後，下午2點19前往附近的莫凡彼台北慶城店用餐，直到下午15點29分才開車返回桃園長榮航空宿舍。

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▲▼染疫機師軌跡曝，曾到過莫凡彼慶城店。（圖／翻攝Googlemaps）

▲染疫機師透露，自己曾到過莫凡彼慶城店用餐，但經調查，發現與事實不符。（圖／翻攝Google Maps）

但經過疫調人員實際調查，並根據上述疫調資訊調閱周遭監視器畫面，發現該名機師2點28分離開台日交流協會後，就直接返回兄弟飯店停車場取車離開台北市，並未在兄弟飯店與台日交流協會兩地之間的莫凡彼用餐，機師說法明顯與事實不符，但該名機師當天疫調行蹤為何要說謊，這消失的一小時，他去了那裡？和哪些人接觸？衛福部疫調人員還在深入追查中。

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