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社會 社會焦點 保障人權

青山宮遶境10萬人　警開959交通罰單＋告發13噪音＋告誡陣頭312次

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記者張君豪／台北報導

北市艋舺青山宮遶境活動因徹夜燃放炮竹擾民引發廣大民怨，萬華警方表示，因適值建廟165周年，全台宮廟陣頭活動期間都匯聚萬華共襄盛舉，警方統計青山宮遶境活動設有紅壇32處，香案8處，遶境陣頭37陣，粗估參加人數超過10萬人次；北市警方動員警力839人次，並約制告誡幫派陣頭312次，由於遶境參與人數實在太多，光是萬華警方在活動期間接獲110報案電話高達666件，1999市民專線檢舉案36件。北市警消人員已好幾天無法充足休息。

▲艋舺青山宮。（圖／記者黃宥寧攝）

▲艋舺青山宮這次遶境引發民怨、警方告發違規案件數近上千件。（圖／記者黃宥寧攝）

▲青山宮鞭炮炸3天...滿地垃圾畫面曝光！萬華人被吵整夜怒了：自私。（圖／翻攝我是萬華人）

▲青山宮鞭炮炸3天...滿地垃圾畫面曝光！萬華人被吵整夜怒了：自私。（圖／翻攝我是萬華人）

萬華警方統計遶境期間出動快打部隊2次，交通違規告發959件、其中包含未戴安全帽214件，違規停車406件，違規攤販15件，其他違規324件，警方甚至查獲參與遶境民眾持有K他命及2件攜帶刀械；期間警方也協助環保稽查告發13件噪音擾民事件。

至於7日晚間在萬華車站共構大樓飯店公開上演活春宮情侶，也因青山宮遶境因禍得福，萬華警方私下透露，這幾天因接連遶境維安勤務，警分局投入全部可用警力，警方證實將待青山宮遶境勤務結束後，會依涉嫌違反妨害風化罪嫌約談入住情侶到案說明。

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