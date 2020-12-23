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「英國變種病毒」疑傳入香港　港府曝2境外移入樣本解析

▲香港,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲香港出現病毒基因序列，疑似與英國變種病毒吻合的境外移入確診個案。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

傳染力強的英國「新變種病毒株」可能已傳入香港！據香港衛生署23日通報，截至凌晨零時，全港新增53例新冠肺炎確診病例，其中47例為本地感染；港府還進一步揭露，經化驗後，發現有2名境外輸入案例，其病毒基因序列，「似乎與新變種病毒吻合」，均為從英國返港的留學生。

香港衛生署23日下午通報最新疫情，以及鑑於英國出現新變種病毒株，對近期自英國輸入病例，進行病毒基因化驗的結果。

▲▼香港疫情,港版方艙醫院。（圖／路透社）

▲香港第四波疫情持續，政府啟動大規模核酸檢測。（圖／路透社）

結果顯示，在目前香港衛生署完成解析的11份樣本中，有2個樣本的病毒基因排序似乎與新變種病毒吻合；通報指出，該2個樣本所涉病例均為英國返港的留學生，他們分別於本月7日和13日返抵香港，其中一人已康復出院。

香港衛生署表示，正在追踪2人的緊密接觸者，安排他們返回檢疫中心，進行額外7天的隔離觀察。

另針對23日當日的全港疫情通報，香港衛生署表示，截至凌晨零時，全港新增53例新冠肺炎確診病例，其中47例為本地感染，另有逾40人初步檢測呈陽性，正等待複檢。香港至今累計確診病例達8353例。

23日香港通報的本土疫情中，有20人暫時未能找到確切的傳播源頭，包括警員、家庭主婦及退休人士等；其餘病患屬聚集性感染，涉及多個住宅大廈、音樂教室及舞蹈中心等。

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