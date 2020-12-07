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沿路放鞭炮+大量垃圾　青山宮遶境市民打爆1999！開罰件數竟是0

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▲▼艋舺青山宮遶境隊伍經過，環河南路二段民宅7樓竄火警。（圖／讀者提供）

▲艋舺青山宮遶境活動今年超盛大，但燃放煙火疑似引發環河南路二段民宅7樓竄火警。（圖／讀者提供）

記者張君豪／台北報導

艋舺青山宮今年遶境衍生許多問題，7日凌晨遶境隊伍在萬華區各地施放煙火炮竹，不僅打擾民眾睡眠，甚至信眾香客留下大批垃圾引發民怨；凌晨6點50分左右環河南路2段公寓頂加疑似遭繞境煙火波及竄出大量濃煙，北市消防局出動超過60名警消到場救災，所幸及時疏散住戶未釀傷亡。根據北市消防局統計，青山宮遶境最後一天，北市1999市民專線陳情檢舉電話暴增到191件，消防局接獲檢舉案件也高達509件，其中以爆竹煙火噪音擾民問題最多，高達485件。

▲▼艋舺青山宮遶境隊伍經過，環河南路二段民宅7樓竄火警。（圖／讀者提供）

▲艋舺青山宮遶境活動今年超盛大，但燃放煙火疑似引發環河南路二段民宅7樓竄火警。（圖／讀者提供）

消防局轄管萬華地區的第一大隊表示，艋舺青山宮遶境情監，消防局接獲民眾陳情檢舉案件統計迄今高達509件，其中不滿爆竹煙火、車隊電音的噪音問題高達485件，另外有24件是檢舉爆竹煙火造成空汙問題。

消防局在這次遶境期間，查扣約重達240公斤未經申報的無主爆竹煙火，但因迄今沒有任何壇主、宮廟承認為其所有，消防局將依法沒入銷毀。

至於有民眾質疑遶境車隊違規在深夜施放炮竹煙火、甚至是危險性較高的高空煙火等管制危險物品，對此消防局表示，一般市售核可的爆竹煙火施放時段並無限制，若涉及噪音、公共危險問題則須配合環保、警察機關認定才能開罰。但高空煙火依法列管，運送、施放都必須向消防局申請核可後才能燃放，若民眾有側錄到違規燃放的影片照片，歡迎逕洽消防局檢舉，若有錄下燃放車輛車號，消防局將會同警察局依法裁罰。

但讓市民相當失望的是，這次消防局在青山宮遶境期間開罰件數居然是「0」，消防局對此解釋：噪音問題權責在市府環保局，消防單位都依規定在第一時間通報，環保局也派出稽查人員到場監控，但因繞境隊伍持續在移動，稽查人員到民眾報案地點，往往違規事實已經消滅，造成舉證裁罰開單上的困難性，這次青山宮遶境衍生的取締問題、盲點。近期市政府將會開會檢討、改進未來管理繞境活動的安全及取締方式。

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