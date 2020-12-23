「B.1.1.7變種病毒」又攻陷2城市！　英官：聖誕後可能擴大封城

▲英國政府宣布，部分疫情重災區將提升防疫層級至第4級警戒。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著變種病毒「B.1.1.7」蔓延至更多的英國城市，住房、社區及地方政府事務大臣詹里克（Robert Jenrick）表示，政府將在23日檢討現行的防疫政策，再決定是否要擴大封城地區，或採取更嚴格的防疫措施。

▲英國疫情嚴重，政府可能會在聖誕節後推出更嚴格的防疫規定。（圖／路透）

綜合路透社與《獨立報》報導，由於變種病毒的病例已開始蔓延到倫敦和肯特郡（Kent）以外的地區，威爾斯（Wales）和蘇格蘭（Scotland）已發現病例，因此政府考慮，是否有必要對更多地區採取「進一步行動」，實施「4級防疫警戒」。

▲詹里克表示，政府將在23日開會商討是否需要擴大實施封城地區。（圖／路透）

詹里克表示，政府在聖誕節前夕應該不會大規模調整防疫規定，但他們將在23日開會商討，以決定是否需要採取進一步行動。報導稱，反對黨領袖斯塔摩（Keir Rodney Starmer）已致函首相並表示，如果科學家建議政府實施全國性封鎖，反對黨將給予執政黨完全的支持。

《每日電訊報》也報導，伯明罕（Birmingham）地區的執政團隊最近與衛生官員連夜會面，討論該市是否有必要實施「4級防疫警戒」，而低風險地區則可以降至第三級。據報導，其他可能會升級防疫限制的地區包括索塞克斯（Sussex）、拉格比（Rugby）、伯恩利（Burnley）、林肯（Lincoln）和特倫特河畔斯托克的部分地區。

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